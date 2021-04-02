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"5 кроків": Google підказав користувачам, як боротися з дезінформацією

2 квітня 2021, 13:29

На честь Міжнародного дня перевірки фактів Google дав п’ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в інтернеті.

Google дав п’ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в інтернеті / Google

Сьогодні, 2 квітня, відзначається Міжнародний день перевірки фактів (International Fact Checking Day). На честь цієї дати Google підготував п'ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в Інтернеті.

"Протягом останніх 12 місяців пошукові запити Google "чи правда, що ..." були вищими, ніж "як готувати хліб", і це говорить про щось, враховуючи торішнє захоплення приготуванням тіста", – відзначили в Google.

Дізнайтеся більше про джерело

Ви коли-небудь натрапляли на дивовижну історію з веб-сайту, про який ви ніколи не чули? Спочатку перевірте інформацію щодо самого сайту. Після пошуку веб-сайту ви можете натиснути на його значок меню, щоб дізнатись більше про результат (поки що лише англійською мовою у США).

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Якщо натиснути на результат, ви зможете побачити, як сайт описує себе на своїй сторінці, але, можливо, ви захочете отримати іншу думку. Ви можете зробити це, попросивши Google видалити результати з самого домену. Запит мав би виглядати приблизно так: about youtube -site: youtube.com. Хочете ще більше уточнити свій пошук? Знайдіть більше порад на нашій сторінці підтримки.

Перевірте, чи використовується зображення у правильному контексті.

Картина варта 1000 слів, як свідчить стара приказка. Але фото також можна вирвати з контексту або відредагувати, щоб ввести в оману. Ви можете шукати зображення, клацнувши правою кнопкою миші на фотографію та вибравши "Шукати зображення в Google".

Ви можете зробити те саме на мобільному телефоні, торкнувшись і утримуючи зображення. Це запустить пошук зображення, щоб перевірити, чи з’являлося воно раніше в Інтернеті, і в якому контексті, щоб ви могли побачити, чи не було його відредаговано.

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Шукайте новини

Що краще, ніж одне джерело? Кілька! Подивіться, як (і якщо) різні інформаційні видання повідомляють про одну і ту ж подію, щоб ви могли отримати повну картину. Перейдіть у режим новин або шукайте тему на news.google.com. Не забудьте натиснути на "Подивитись всі публікації", якщо ця опція доступна.

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Звернутися до фактчекерів

Можливо, перевіряльники фактів зверталися до тієї випадкової історії, яку ваш дядько надіслав вам у груповому чаті – або до подібної, яка вкаже вам правильний напрямок, щоб дізнатися, що сталося насправді.

Спробуйте пошукати тему в Fact Check Explorer, який містить понад 100 000 перевірок фактів від авторитетних видавців з усього світу.

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Для підтвердження місцезнаходження використовуйте Google Планета Земля або Street View

Неправдиві історії про події, що відбуваються у далеких місцях, можуть поширюватися через те, що ми не знайомі з їх місцезнаходженням. Якщо ви хочете зрозуміти, чи справді ця фотографія з місця, де стверджується вона зроблена, спробуйте перевірити це місце на Google Планета Земля або в режимі Перегляд вулиць на Картах Google.

Щоб отримати більше порад та найкращих практик, ознайомтесь із ресурсами, зібраними Міжнародною мережею перевірки фактів на веб-сайті factcheckingday.com. А якщо ви журналіст, відвідайте GNI Training Center.

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Раніше український офіс Google підготував цікаву статистику та факти щодо українського сегмента YouTube, які дозволяють оцінити вплив пандемії на розвиток відеохостингу та сучасні тренди.

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