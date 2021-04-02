"5 кроків": Google підказав користувачам, як боротися з дезінформацією

Google дав п’ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в інтернеті / Google

Сьогодні, 2 квітня, відзначається Міжнародний день перевірки фактів (International Fact Checking Day). На честь цієї дати Google підготував п'ять порад, які допоможуть визначати дезінформацію в Інтернеті.

"Протягом останніх 12 місяців пошукові запити Google "чи правда, що ..." були вищими, ніж "як готувати хліб", і це говорить про щось, враховуючи торішнє захоплення приготуванням тіста", – відзначили в Google.

Дізнайтеся більше про джерело

Ви коли-небудь натрапляли на дивовижну історію з веб-сайту, про який ви ніколи не чули? Спочатку перевірте інформацію щодо самого сайту. Після пошуку веб-сайту ви можете натиснути на його значок меню, щоб дізнатись більше про результат (поки що лише англійською мовою у США).

Якщо натиснути на результат, ви зможете побачити, як сайт описує себе на своїй сторінці, але, можливо, ви захочете отримати іншу думку. Ви можете зробити це, попросивши Google видалити результати з самого домену. Запит мав би виглядати приблизно так: about youtube -site: youtube.com. Хочете ще більше уточнити свій пошук? Знайдіть більше порад на нашій сторінці підтримки.

Перевірте, чи використовується зображення у правильному контексті.

Картина варта 1000 слів, як свідчить стара приказка. Але фото також можна вирвати з контексту або відредагувати, щоб ввести в оману. Ви можете шукати зображення, клацнувши правою кнопкою миші на фотографію та вибравши "Шукати зображення в Google".

Ви можете зробити те саме на мобільному телефоні, торкнувшись і утримуючи зображення. Це запустить пошук зображення, щоб перевірити, чи з’являлося воно раніше в Інтернеті, і в якому контексті, щоб ви могли побачити, чи не було його відредаговано.

Шукайте новини

Що краще, ніж одне джерело? Кілька! Подивіться, як (і якщо) різні інформаційні видання повідомляють про одну і ту ж подію, щоб ви могли отримати повну картину. Перейдіть у режим новин або шукайте тему на news.google.com. Не забудьте натиснути на "Подивитись всі публікації", якщо ця опція доступна.

Звернутися до фактчекерів

Можливо, перевіряльники фактів зверталися до тієї випадкової історії, яку ваш дядько надіслав вам у груповому чаті – або до подібної, яка вкаже вам правильний напрямок, щоб дізнатися, що сталося насправді.

Спробуйте пошукати тему в Fact Check Explorer, який містить понад 100 000 перевірок фактів від авторитетних видавців з усього світу.

Для підтвердження місцезнаходження використовуйте Google Планета Земля або Street View

Неправдиві історії про події, що відбуваються у далеких місцях, можуть поширюватися через те, що ми не знайомі з їх місцезнаходженням. Якщо ви хочете зрозуміти, чи справді ця фотографія з місця, де стверджується вона зроблена, спробуйте перевірити це місце на Google Планета Земля або в режимі Перегляд вулиць на Картах Google.

Щоб отримати більше порад та найкращих практик, ознайомтесь із ресурсами, зібраними Міжнародною мережею перевірки фактів на веб-сайті factcheckingday.com. А якщо ви журналіст, відвідайте GNI Training Center.

Раніше український офіс Google підготував цікаву статистику та факти щодо українського сегмента YouTube, які дозволяють оцінити вплив пандемії на розвиток відеохостингу та сучасні тренди.