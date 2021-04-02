УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

"5 шагов": Google подсказал пользователям, как распознать фейк-ньюс

2 апреля 2021, 13:29

Коллектив Google предоставил подробную инструкцию в Международный день проверки фактов.

Логотип компании Google
Google дал советы, как определить дезинформацию в интернете / Google

Сегодня, 2 апреля, отмечается Международный день проверки фактов (International Fact Checking Day). В честь этой даты Google подготовил пять советов, которые помогут определять дезинформацию в интернете.

"В течение последних 12 месяцев поисковые запросы Google "правда ли, что ..." были выше, чем "как готовить хлеб", и это говорит о чем-то, учитывая прошлогоднее увлечение приготовлением теста", – отметили в Google.

Узнайте больше об источнике

Вы когда-нибудь встречали удивительную историю с сайта, о котором вы никогда не слышали? Сначала проверьте информацию относительно самого сайта. После поиска сайта вы можете нажать на его значок меню, чтобы узнать больше о результате.

Если нажать на результат, вы сможете увидеть, как сайт описывает себя на своей странице, но, возможно, вы захотите получить другое мнение. Вы можете сделать это, попросив Google удалить результаты с самого домена. Запрос должен выглядеть примерно так: about youtube -site: youtube.com. Хотите еще больше уточнить свой поиск? Найдите больше советов на странице поддержки.

Убедитесь в том, используется ли изображение в правильном контексте

Картина стоит 1000 слов, как гласит старая поговорка. Но фото можно вырвать из контекста или отредактировать, чтобы ввести в заблуждение. Вы можете искать изображения, щелкнув правой кнопкой мыши на фотографию и выбрав "Искать изображения в Google".

Вы можете сделать то же на мобильном телефоне, коснувшись и удерживая изображения. Это запустит поиск изображения, чтобы проверить, появлялось ли оно ранее в Интернете, и в каком контексте, чтобы вы могли увидеть, не было ли оно отредактировано.

Ищите новости

Посмотрите, как (и если) разные информационные издания сообщают об одном и том же событии, чтобы вы могли получить полную картину. Перейдите в режим новостей или ищите тему на news.google.com. Не забудьте нажать на "Просмотреть все публикации", если эта опция доступна.

Обратиться к фактчечерам

Фактчекер – человек, который определять достоверность фактов. Возможно, история рассказанная одним из ваших знакомых за праздничным столом, произошла на самом деле.

Попробуйте найти интересующую вас тему в Fact Check Explorer, который содержит более 100 000 проверок фактов от авторитетных издателей со всего мира.

Для подтверждения местонахождения используйте Google Планета Земля или Street View

Ложные истории о событиях, происходящих в далеких местах, могут распространяться из-за того, что мы не знакомы с их местонахождением. Если вы хотите понять, действительно ли эта фотография с места, где утверждается она сделана, попробуйте проверить это место на Google Планета Земля или в режиме Просмотр улиц на Картах Google.

Ранее украинский офис Google подготовил интересную статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube, которые позволяют оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.

Google
Сейчас вы просматриваете новость «"5 шагов": Google подсказал пользователям, как распознать фейк-ньюс». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Путин ответил Зеленскому и позвал в МосквуПутин ответил Зеленскому и позвал в Москву В Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для ЗападаВ Германии отреагировали на слова Путина о "красных линиях" для Запада Даст ли Путин Навальному умереть в тюрьмеДаст ли Путин Навальному умереть в тюрьме Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образеТелеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Последние новости

12:15
Россия решила выдворить пять дипломатов из Польши
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
Реклама
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
Реклама
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять