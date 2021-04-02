"5 шагов": Google подсказал пользователям, как распознать фейк-ньюс

Google дал советы, как определить дезинформацию в интернете / Google

Сегодня, 2 апреля, отмечается Международный день проверки фактов (International Fact Checking Day). В честь этой даты Google подготовил пять советов, которые помогут определять дезинформацию в интернете.

"В течение последних 12 месяцев поисковые запросы Google "правда ли, что ..." были выше, чем "как готовить хлеб", и это говорит о чем-то, учитывая прошлогоднее увлечение приготовлением теста", – отметили в Google.

Узнайте больше об источнике

Вы когда-нибудь встречали удивительную историю с сайта, о котором вы никогда не слышали? Сначала проверьте информацию относительно самого сайта. После поиска сайта вы можете нажать на его значок меню, чтобы узнать больше о результате.

Если нажать на результат, вы сможете увидеть, как сайт описывает себя на своей странице, но, возможно, вы захотите получить другое мнение. Вы можете сделать это, попросив Google удалить результаты с самого домена. Запрос должен выглядеть примерно так: about youtube -site: youtube.com. Хотите еще больше уточнить свой поиск? Найдите больше советов на странице поддержки.

Убедитесь в том, используется ли изображение в правильном контексте

Картина стоит 1000 слов, как гласит старая поговорка. Но фото можно вырвать из контекста или отредактировать, чтобы ввести в заблуждение. Вы можете искать изображения, щелкнув правой кнопкой мыши на фотографию и выбрав "Искать изображения в Google".

Вы можете сделать то же на мобильном телефоне, коснувшись и удерживая изображения. Это запустит поиск изображения, чтобы проверить, появлялось ли оно ранее в Интернете, и в каком контексте, чтобы вы могли увидеть, не было ли оно отредактировано.

Ищите новости

Посмотрите, как (и если) разные информационные издания сообщают об одном и том же событии, чтобы вы могли получить полную картину. Перейдите в режим новостей или ищите тему на news.google.com. Не забудьте нажать на "Просмотреть все публикации", если эта опция доступна.

Обратиться к фактчечерам

Фактчекер – человек, который определять достоверность фактов. Возможно, история рассказанная одним из ваших знакомых за праздничным столом, произошла на самом деле.

Попробуйте найти интересующую вас тему в Fact Check Explorer, который содержит более 100 000 проверок фактов от авторитетных издателей со всего мира.

Для подтверждения местонахождения используйте Google Планета Земля или Street View

Ложные истории о событиях, происходящих в далеких местах, могут распространяться из-за того, что мы не знакомы с их местонахождением. Если вы хотите понять, действительно ли эта фотография с места, где утверждается она сделана, попробуйте проверить это место на Google Планета Земля или в режиме Просмотр улиц на Картах Google.

Ранее украинский офис Google подготовил интересную статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube, которые позволяют оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.