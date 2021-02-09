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Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы

9 февраля 2021, 19:02

Эксперты по кибербезопасности дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

вирусы, хакеры
Reuters

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в День безопасного интернета, который традиционно отмечается в мире во второй вторник февраля, дали рекомендации, как пользователям не нарваться на хакеров и сохранить свои данные во время работы в сети.

Как сообщают в компании ESET, для защиты устройств от заражения, необходимо придерживаться основных правил кибергигиены, среди которых: проверка безопасности аккаунтов, анализ используемых программ и их регулярное обновление, резервное копирование данных и использование надежных решений по безопасности.

"Эти основные правила кибергигиены помогут вам своевременно обнаружить подозрительную деятельность злоумышленников и предотвратить потерю персональных данных и другой личной информации", - сообщают в компании.

Как поясняют эксперты, первое правило кибергигиены – это проверка безопасности уже существующих учетных записей электронной почты и аккаунтов в соцсетях, а также анализ программ, которые используются на устройстве.

"Загружайте только необходимые для работы программы. Специалисты ESET советуют проанализировать уже загруженные приложения, удалить ненужные и в дальнейшем контролировать установку каждой программы. Также во время загрузки каждого приложения стоит обращать внимание на разрешения, которые вы предоставляете", - рекомендуют в компании ESET.

Также специалисты советуют регулярно обновлять приложения и операционную систему, поскольку обновления содержат исправления уже выявленных ошибок и уязвимостей.

Также важно убедиться в надежности паролей, которые используются – для каждого аккаунта пароль должен быть уникальным, содержать не менее 12 символов, большие и малые буквы, цифры и символы.

Для улучшения безопасности учетных записей в компании ESET рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию, которая предусматривает подтверждение личности при входе в определенный аккаунт. Чаще всего для этого используются SMS-сообщения или отдельная программа. Таким образом, в случае кражи пароля злоумышленники не смогут получить доступ к данным пользователя.

Регулярное резервное копирование данных на внешний жесткий диск или в облако позволит предотвратить потерю важных данных, поскольку поможет восстановить их в случае кражи или взлома устройства.

Кроме того, как сообщают в ESET, защититься от программ-вымогателей, шпионских программ, вирусов, троянов и фишинг-атак позволит надежное антивирусное решение для компьютера или смартфона.

Как добавляют в компании ESET, при работе в интернете также важно избегать подозрительных рассылок в мессенджерах и почте, не переходить по ссылкам от незнакомых пользователей, не делиться конфиденциальной информацией в соцсетях и не скачивать приложения из неофициальных магазинов.

Как сообщалось, ранее специалисты ESET составили рейтинг наиболее распространенных угроз за 4 квартал прошлого года, а также прогноз тенденций их развития в 2021 году.

В Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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