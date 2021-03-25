Украинцы бьют рекорды на YouTube – отчет украинского офиса Google

Статистика украинского YouTube / Google

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы едва ли не в каждую сферу жизни человека – от бизнеса до обучения. Проявилось и влияние потребления контента на различных платформах к изменению самого контента и его трендов.

По такому случаю украинский офис Google подготовил интересную статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube, которые позволяют оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.

Статистика и факты:

2 млрд пользователей заходят на YouTube ежемесячно, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США;

Люди смотрят более 1 млрд часов видео в день

В среднем украинский пользователь ежедневно просматривает более 55 минут контента на YouTube;

За последний год количество украинских каналов со 100 000+ подписчиков выросло на 35%, а каналов с 1 миллионом подписчиков и более – на 45%;

Что изменил карантин:

В силу ограничений в период карантина большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома;

Ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%;

Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире вырос в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в 4 раза дольше, чем обычные видео;

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого;

Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту – видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%;

Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству – время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Экспорт украинского контента на иностранные рынки:

За последние три месяца более 1 миллиарда пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов, а среди самых популярных языков (кроме украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские креаторы: английский, испанский, хинди и арабский.

Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран платформа отметила такие каналы:

Развлекательные каналы Lady Diana (на испанском языке Hola Amigos – 5,7 млн подписчиков и 2,6 млрд просмотров, на арабском Diana Series – 1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров);

Познавательный канал на английском – Ridddle (3,78 млн подписчиков и более 450 млн просмотров). ;

Английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow.;

Вязание крючком от канала Crochet.ElenaRugalStudio (730 000 подписчиков);

Канал спидкубера Cubastic (650 000 подписчиков) на английском языке.

5 рекомендаций от Google по созданию контента для иностранной аудитории:

Определите вашу цель создания контента для иностранной аудитории. Очень важно в самом начале определить реальное время, усилия и ресурсы, которые будут необходимы для интернационализации вашего контента; Отталкивайтесь от интересов зрителей из других стран при создании видео на других языках и когда выбираете тему для видео; Используйте инструменты YouTube: переведите название и описание видео, добавьте субтитры; Работайте с зарубежными авторами. Коллаборация с креаторами других стран – очевидный способ охватить новую аудиторию; Экспериментируйте и оценивайте результаты, анализируя показатели канала. С помощью YouTube Analytics можно оценивать охват аудитории в разных странах, сравнивать доход и анализировать вовлеченность аудитории.

Ранее мы сообщали, что Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube.

Так, украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.