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Украинцы бьют рекорды на YouTube – отчет украинского офиса Google

25 марта 2021, 15:00

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды.

Логотип компании Google
Статистика украинского YouTube / Google

Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы едва ли не в каждую сферу жизни человека – от бизнеса до обучения. Проявилось и влияние потребления контента на различных платформах к изменению самого контента и его трендов.

По такому случаю украинский офис Google подготовил интересную статистику и факты относительно украинского сегмента YouTube, которые позволяют оценить влияние пандемии на развитие видеохостинга и современные тренды.

Статистика и факты:

  • 2 млрд пользователей заходят на YouTube ежемесячно, а 80% просмотров приходится на страны за пределами США;
  • Люди смотрят более 1 млрд часов видео в день
  • В среднем украинский пользователь ежедневно просматривает более 55 минут контента на YouTube;
  • За последний год количество украинских каналов со 100 000+ подписчиков выросло на 35%, а каналов с 1 миллионом подписчиков и более – на 45%;

Что изменил карантин:

  • В силу ограничений в период карантина большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома;
  • Ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%;
  • Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире вырос в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в 4 раза дольше, чем обычные видео;
  • В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабре 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого;
  • Значительно возрос интерес зрителей к локальному туристическому контенту – видео о походах и рафтинге выросли в просмотрах более чем на 80%;
  • Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству – время просмотра соответствующих видео выросло на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Экспорт украинского контента на иностранные рынки:

За последние три месяца более 1 миллиарда пользователей по всему миру смотрели каналы украинских авторов, а среди самых популярных языков (кроме украинского и русского), на которых ведут свои каналы украинские креаторы: английский, испанский, хинди и арабский.

Среди успешных примеров YouTube-каналов украинских авторов, которые создают контент для зрителей других стран платформа отметила такие каналы:

  • Развлекательные каналы Lady Diana (на испанском языке Hola Amigos – 5,7 млн подписчиков и 2,6 млрд просмотров, на арабском Diana Series – 1,4 млн подписчиков и более 500 млн просмотров);
  • Познавательный канал на английском – Ridddle (3,78 млн подписчиков и более 450 млн просмотров). ;
  • Английская и немецкая версии популярного канала SlivkiShow.;
  • Вязание крючком от канала Crochet.ElenaRugalStudio (730 000 подписчиков);
  • Канал спидкубера Cubastic (650 000 подписчиков) на английском языке.

5 рекомендаций от Google по созданию контента для иностранной аудитории:

  1. Определите вашу цель создания контента для иностранной аудитории. Очень важно в самом начале определить реальное время, усилия и ресурсы, которые будут необходимы для интернационализации вашего контента;
  2. Отталкивайтесь от интересов зрителей из других стран при создании видео на других языках и когда выбираете тему для видео;
  3. Используйте инструменты YouTube: переведите название и описание видео, добавьте субтитры;
  4. Работайте с зарубежными авторами. Коллаборация с креаторами других стран – очевидный способ охватить новую аудиторию;
  5. Экспериментируйте и оценивайте результаты, анализируя показатели канала. С помощью YouTube Analytics можно оценивать охват аудитории в разных странах, сравнивать доход и анализировать вовлеченность аудитории.

Ранее мы сообщали, что Google будет удерживать налоги с украинских блогеров на YouTube.

Так, украинским видеоблогерам, которые не предоставят компании запрошенную налоговую информацию, придется платить до 24% со всей суммы дохода. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.

YouTube
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