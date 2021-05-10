65 годин – не межа. Розробники Biomutant розповіли про тривалість гри

Розробники Biomutant розповіли про тривалість гри / Experiment 101

Biomutant, нетривіальний довгобуд від творців Just Cause, на кілька років пропав з новинних радарів. На щастя, на відміну від інших проєктів, що потрапили у виробничий пекло, дітище Experiment 101 зуміло вибратися з пекла.

І вже зовсім скоро воно добереться до цифрових магазинів – реліз Biomutant відбудеться 25 травня на ПК, PS4 і Xbox One. Аби підігріти інтерес публіки до незвичайного екшену, розробники розповіли скільки займе її проходження.

За словами керівника студії Experiment 101 Стефана Юнгквіста, зосередившись лише на основних сюжетних завданнях і навіть пропускаючи діалоги, гравці побачать титри через 12-15 годин. А ось на повне дослідження відкритого світу і виконання побічних місій можна витратити і 65 годин. Простіше кажучи, це виключно залежить від стилю гри.

Biomutant розповість історію звірка, який володіє неабияким інтелектом і досить спритно управляється з мечем і пістолетом. При створенні персонажа гравці зможуть взяти за основу представника одного з 6 племен, що володіють унікальним зовнішнім виглядом і характеристиками. Світ гри величезний і дає повну свободу дій. Рішення гравців можуть як погубити його, так і врятувати.

У Biomutant немає мікротранзакцій, але як бонус за попереднє замовлення пропонується шостий ігровий клас Mercenary:

PS Store — 1799 грн

Microsoft Store — 1699 грн

Steam — 897 грн

EGS — 897 грн

Трейлер Biomutant

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Минулого тижня, 7 травня, відбувся реліз найочікуванішого проєкту сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

На цьому тижні, 14 травня, очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосіма Elite Dangerous: