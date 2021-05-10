65 часов – не предел. Названо время прохождения необычного экшена Biomutant

Разработчики Biomutant рассказали о продолжительности игры / Experiment 101

Biomutant, нетривиальный долгострой от создателей сериала Just Cause, на несколько лет пропал с новостных радаров. К счастью, в отличие от некоторых других проектов, угодивших в производственный ад, детище Experiment 101 сумело выбраться из преисподней.

И уже совсем скоро оно доберётся до цифровых магазинов – релиз Biomutant состоится 25 мая на ПК, PS4 и Xbox One. Чтобы подогреть интерес публики к необычному экшену, авторы рассказали сколько займёт её прохождение.

По словам руководителя студии Experiment 101 Стефана Юнгквиста, сосредоточившись лишь на основных сюжетных заданиях и даже пропуская диалоги, игроки увидят титры через 12-15 часов. А вот на полное исследование открытого мира и выполнение побочных миссий можно потратить и 65 часов. Проще говоря, все сильно зависит от стиля игры.

Biomutant расскажет историю зверька, который обладает незаурядным интеллектом и довольно ловко управляется с мечом и пистолетом. При создании персонажа игроки смогут взять за основу представителя одного из 6 племён, обладающих уникальным внешним видом и характеристиками. Мир игры огромен и даёт полную свободу действий. Решения игроков могут как погубить его, так и спасти.

В Biomutant нет микротранзакций, но в качестве бонуса за предзаказ предлагается шестой игровой класс Mercenary:

PS Store — 1799 грн

Microsoft Store — 849 грн

Steam — 897 грн

EGS — 897 грн

Трейлер Biomutant

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках мая. На прошлой неделе, 7 мая, состоялся релиз самого ожидаемого проекта сезона, если не года вообще: Resident Evil Village.

На этой неделе, 14 мая, ожидается премьера главного ремастера года – Mass Effect: Legendary Edition, а еще через пару дней состоится релиз масштабного дополнения для космосима Elite Dangerous: