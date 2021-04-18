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Amazon отменила горячо ожидаемую игру по мотивам Властелина колец

18 апреля 2021, 19:44

Причиной послужили разногласия между разработчиками: Amazon Game Studios и китайским холдингом Leyou.

Lord of the Rings MMO
Amazon отменила MMO по "Властелину колец" / Bloomberg

Издание Bloomberg сообщает, что компания Amazon прекратила разработку MMORPG по мотивам "Властелина колец" из-за разногласий с холдингом Tencent. Команда Amazon, работавшая над тайтлом, будет переведена на другие проекты.

Условно-бесплатную игру по вселенной Джона Р. Р. Толкина анонсировали ещё в 2019 году и разрабатывали совместно с китайской студией Leyou. Однако последних выкупила Tencent, из-за чего Amazon пришлось искать соглашение с новыми владельцами.

Итоговые переговоры не привели к какому-либо решению и разработку проекта пришлось отменить. Как отмечает Bloomberg, игровые студии Amazon работают с 2014 года, но за всё время не выпустили ни одной успешной игры. Ранее студия уже отменила Breakaway и Crucible, а MMO New World переносили несколько раз. Тем не менее в марте Amazon анонсировала создание новой студии в Монреале, которую возглавили бывшие разработчики Rainbox Six Siege. Она занимается разработкой многопользовательского шутера.

Что же касается игровой вселенной "Властелина Колец", то все внимание теперь будет приковано к Lord of the Rings: Gollum – единственной (известной) на сегодняшний день игре по мотивам произведений Толкина. Главным героем игры является Голлум, бывший хоббит, развращённый Кольцом. Он страдает раздвоением личности: разум протагониста поделён на трусливого Смеагола и злобного Голлума.

Изначально проект был запланирован на 2021, но в итоге охранять свою прелесть мы сможем только в следующем году. За создание игры отвечает студия Daedalic Entertainment, наиболее известная по серии квестов Deponia, которые, к слову, можно бесплатно забрать в магазине EGS.

Трейлер Lord of the Rings: Gollum

А меж тем в производстве находится ещё одна игра по не менее культовой вселенной – "Гарри Поттере". События игры [Hogwarts Legacy] разворачиваются в XIX веке и поведают об ученике школы, владеющим ключом к древней тайне, которая угрожает разорвать волшебный мир на части.

Аналогично Lord of the Rings: Gollum, игра должна была выйти в этом году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, однако премьера была отложена до 2022 года. Точная дата выхода не сообщается.

Гарри Поттер Властелин колец Epic Games Store Hogwarts Legacy
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