EGS начал новую раздачу – на этот раз можно забрать сразу три игры

Новая раздача в EGS / Epic Games

Сервис Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают сразу три тайтла – помимо обещанной трилогии Deponia в магазине можно забрать две атмосферные адвенчуры.

Deponia: The Complete Journey включает в себя первые три части из серии квестов Депония, а именно Deponia, Chaos on Deponia и Goodbye Deponia. Трилогия рассказывает о приключениях незадачливого лентяя-изобретателя Руфуса.

Дальше по списку идёт приключенческая визуальная новелла Ken Follett's The Pillars of the Earth, основанная на мировом бестселлере Кена Фоллетта "Столпы Земли". Сюжет рассказывает историю деревни Кингсбридж совершенно новым интерактивным способом. Играйте за Джека, Алиену и Филиппа и меняйте события книги с помощью исследований, принятия решений и диалогов.

Ну и третий проект подборки – The First Tree – атмосферная инди-адвенчура от третьего лица, которая расскажет трогательную и жутко красивую историю о путешествии лиса. По словам разработчиков, игра особенно понравится поклонникам Journey, Firewatch и Shelter.

А через неделю в магазине будут бесплатно отдавать Hand of Fate 2 – это ролевой карточный рогалик в стилистике тёмного фэнтези, – и атмосферный хоррор во вселенной "Чужих" Alien: Isolation, который, к слову, уже раздавали в прошлом году.

Параллельно в другом сервисе PS Store проходит бесплатная раздача сразу девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.