Kojima Productions работала над эпизодическим хоррором, который должен был выйти эксклюзивно на Google Stadia, используя особенности облачных технологий.
На просторах Интернета продолжают появляться подробности внутренней кухни Google Stadia после недавнего закрытия собственных студий корпорации, которые за полтора года так и не выпустили ни одной игры.
Источники портала VGC рассказали о ряде отмененных проектов для облачного сервиса, среди которых, внезапно, оказался эпизодический хоррор от легендарного Хидео Кодзимы, однако сделке в 2020-м по неизвестным причинам помешал глава Stadia Фил Харрисон.
Вполне возможно, что речь идет о проекте, которым геймдизайнер начал заниматься вскоре после выхода Death Stranding. Сам Кодзима описывал игру как "что-то среднее между игрой и фильмом, чего никто еще не видел". По информации источников издания, Kojima Productions намеревалась совершить настоящую революцию в облачном гейминге. Весной прошлого года Кодзима как раз рассказывал, что его следующую игру отменили, чем он прямо-таки "взбешён".
Вдобавок в материале сообщается об отмене ещё четырех проектов:
- Сиквел Journey to the Savage Planet был отменен в начале этого месяца вместе с закрытием внутренних студий Stadia;
- Сетевая экшен-игра под кодовым названием Frontier от продюсера Assassin's Creed и Splinter Cell Франсуа Пеллан;
- Игра от студии Ю Судзуки (Shenmue, Outrun);
- Музыкальная игра от студии Harmonix, которая была практически завершена. Лицензия на музыку была одной из проблем ещё до остановки разработки.
Ранее Кодзима официально подтвердил работу над своим следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.