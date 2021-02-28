Google отменила игру Хидэо Кодзимы / Death Stranding

На просторах Интернета продолжают появляться подробности внутренней кухни Google Stadia после недавнего закрытия собственных студий корпорации, которые за полтора года так и не выпустили ни одной игры.

Источники портала VGC рассказали о ряде отмененных проектов для облачного сервиса, среди которых, внезапно, оказался эпизодический хоррор от легендарного Хидео Кодзимы, однако сделке в 2020-м по неизвестным причинам помешал глава Stadia Фил Харрисон.

Вполне возможно, что речь идет о проекте, которым геймдизайнер начал заниматься вскоре после выхода Death Stranding. Сам Кодзима описывал игру как "что-то среднее между игрой и фильмом, чего никто еще не видел". По информации источников издания, Kojima Productions намеревалась совершить настоящую революцию в облачном гейминге. Весной прошлого года Кодзима как раз рассказывал, что его следующую игру отменили, чем он прямо-таки "взбешён".

Вдобавок в материале сообщается об отмене ещё четырех проектов:

Сиквел Journey to the Savage Planet был отменен в начале этого месяца вместе с закрытием внутренних студий Stadia;

Сетевая экшен-игра под кодовым названием Frontier от продюсера Assassin's Creed и Splinter Cell Франсуа Пеллан;

Игра от студии Ю Судзуки (Shenmue, Outrun);

Музыкальная игра от студии Harmonix, которая была практически завершена. Лицензия на музыку была одной из проблем ещё до остановки разработки.

Ранее Кодзима официально подтвердил работу над своим следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.