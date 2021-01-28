Кодзима работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5

Sony выпустит расширенное издание Death Stranding / Kojima Productions

Пользователь форума ResetEra под ником Navtra, который известен подтверждёнными сливами данных о проектах Sony, намекнул на существование расширенного издания игры Хидео Кодзимы Death Stranding для консолей PlayStation.

"Если вам приглянулся Death Stranding, но вы пока ещё в него не играли – не торопитесь! Есть повод подождать" - написал инсайдер в теме с обсуждением деятельности PlayStation Studios.

Как результат, дальнейшие расспросы привели к тому, что Navtra подтвердил догадку одного из пользователей о том, что готовится издание Death Stranding для PS4 и PS5. Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

По словам инсайдера, упомянутая версия с подзаголовком Death Stranding: Extended Edition также содержит новый сюжетный контент, в связи с чем обновление игры с PS4 на PS5, если таковое будет иметь место, почти наверняка окажется платным. О ПК-версии ничего не сообщается.

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле прошлого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100. Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, самым странным и самым смелым ААА-тайтлом последних лет.: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 999 грн;

Steam - 1799 грн;

EGS - 899 грн.

Death Stranding трейлер

Ранее Кодзима официально подтвердил работу над своим следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.