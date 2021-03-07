Авторы Hogwarts Legacy поделились подробностями игры по Гарри Поттеру

Стали известны новые подробности Hogwarts Legacy / Warner Bros.

Журналист Джейсон Шрайер в свежем материале для Bloomberg рассказал, что разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры во вселенной "Гарри Поттера" про школу волшебства и магии, позволят игрокам создать трансгендерного персонажа.

После того как вы слепите своего мага, вам предложат выбрать школьное общежитие, куда он отправится, – для ведьм или для чародеев. Дескать, никаких ограничений.

По словам Шрайера, столь неоднозначное решение было принято на фоне скандальных высказываний автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, которую теперь многие считают трансфобом. Высказывания Роулинг якобы заставили разработчиков переживать за свой проект и они захотели сделать игру максимально инклюзивной.

Сначала некоторые менеджеры сопротивлялись, но со временем смягчили свою позицию – в текущей версии игры редактор представляет возможность игрокам создать трансинклюзивного персонажа. Однако Шрайер отмечает, что до релиза Hogwarts Legacy остаётся как минимум год, поэтому что-то может измениться.

Напомним, игра должна была выйти в этом году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, однако премьера была отложена до 2022 года. Точная дата выхода не сообщается.

Hogwarts Legacy - трейлер

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

В прошлом году в рамках этой инициативы раздали трилогию Uncharted, рассказывающей о приключениях вора Нейтана Дрейка, и волшебную Journey.