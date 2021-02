Встречайте The Wayward Realms – ролевую игру в открытом мире от авторов The Elder Scrolls

Творцы The Elder Scrolls делают ролевую игру The Wayward Realms / Once Lost Games

Более года назад стало известно, что выходцы из студии Bethesda, работавшие над первыми частями серии The Elder Scrolls, основали собственную студию Once Lost Games в стенах которой кипит работа над дебютным проектом, ролевой игрой с открытым миром The Wayward Realms.

На днях портал ESO взял интервью у ключевых сотрудников студии, в ходе которого стало известно, что проект создаётся по всем канонам The Elder Scrolls: Arena и The Elder Scrolls: Daggerfall. Однако в ней используют самые современные технологии и механики.

Разработкой руководит геймдизайнер серии The Elder Scrolls Тед Петерсон и программист Джулиан ле Фей. Команда планирует оживить жанр RPG, обновив игровые механики и прибегнув к современным стандартам разработки. И одним из важнейших аспектов работы является соответствующее скалирование, чтобы масштабы окружения выглядели реалистичными.

Действие же ролевой игры развернётся на архипелаге, состоящим из более чем сотни островов, где десятки фракций сражаются за влияние и власть. Игроков ждут встречи с представителями разных рас и классов, каждый из которых избрал свой собственный путь в этом мире.

Дата релиза The Wayward Realms и список поддерживаемых платформ на данный момент не раскрываются.

Ранее мы рассказывали о EVERYWHERƎ – амбициозной игре от создателя Grand Theft Auto, выход которой ожидается до конца этого года. Проект придумали ещё в 2016 году и начали разрабатывать на движке Amazon Lumberyard, но уже в ноябре прошлого года BARB объявили о переезде на Unreal Engine. Всего над игрой работают больше 130 человек, среди которых есть несколько выходцев из Rockstar.

На бумаге Everywhere звучит как потенциальный вымысел – открытый мир, полная свобода действий, индивидуальная история для каждого игрока, кооператив, сеттинг ближайшего будущего