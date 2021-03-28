Представлен новый трейлер горячо ожидаемой игры по Властелину колец

Вышел новый трейлер игры про Голлума по Властелину колец /Daedalic

Компания Daedalic Entertainment, создатели прекрасной трилогии Deponia, опубликовала новый трейлер Lord of the Rings: Gollum – предстоящий игры по культовой вселенной "Властелина колец".

Ролик идет чуть меньше минуты, но дает зрителю более детально взглянуть на земли Мордора, врагов и самого героя – некогда хоббита Смеагола, жаждущего вновь добыть свою прелесть.

Игра планируется в жанре стелс-экшен в стиле Prince of Persia. Голлум путешествует по Средиземью, прячется от врагов или убивает их. Графика основана на рисунках Джона Роналда Руэла Толкина – автора "Властелина Колец" и других книг по миру Средиземья. Разработчики из Daedalic обещают "правдиво представить историю классической вселенной".

Отправляйтесь в опасное путешествие, играя за Голлума, который преследует то единственное, что дорого для него в жизни. Залазьте, крадитесь, избегайте опасностей и держитесь более выгодных для себя мест. Голлум искусен и лукав, но его раздирает раздвоение личности. Вам решать, захватит ли Голлума темная сторона или ему удастся сохранить искру разума того, что когда-то было Смеаголом, – гласит описание игры в Steam.

Релиз Lord of the Rings: Gollum ранее был перенесен – изначально проект был запланирован на 2021, но в итоге охранять свою прелесть мы сможем только в следующем году.

Трейлер Lord of the Rings: Gollum

Параллельно в разработке находится ещё одна игра по не менее культовой вселенной "Гарри Поттера".

Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя. Выход Hogwarts Legacy также ожидается в 2022 году.