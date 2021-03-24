Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали новый трейлер

Кадр из Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Украинские разработчики из Frogwares представили первый полноценный геймплейный трейлер игры Sherlock Holmes: Chapter One, которая расскажет историю становления культового детектива.

В трейлере демонстрируется перемещение по острову, обновлённую систему расследования, кулачный бой и стрельбу.

Самому известному детективу в истории вновь предстоит расследовать сложное и хитросплетенное дело, вот только на этот раз сугубо личное, ведь при загадочных обстоятельствах погибла его мать. Да и Шерлоку всего 21 год, это еще не тот прославленный сыщик из предыдущих игр студии.

Действие приквела про ещё юного героя предлагает игрокам не только детективную историю, но и открытый мир с возможностью исследовать дополнительные локации в поисках чего-нибудь интересного – вплоть до побочных заданий. Вдобавок разработчики делают ставку на нелинейность, давая возможность выбирать способ разрешений конфликта – будь то прямое столкновение или нечто более интеллектуальное.

Релиз игры обещают до конца этого года, но точной даты пока не называют. Игра заглянет на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Новый трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Меж тем Frogwares продолжает разборки с компанией Nacon, которая долгое время была партнером разработчиков и помогала издавать игры. Больше информации вы сможете найти здесь