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"Вместе лучше" – вышел новый трейлер милого приключения It Takes Two

10 марта 2021, 18:21

Релиз нового кооперативного проекта автора A Way Out состоится 26 марта на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

It Takes Two
Игра It Takes Two получила новый трейлер / EA

Издательство Electronic Arts представило свежий трейлер It Takes Two – следующего взрывного приключения студии Юсефа Фареса, создавшего A Way Out и Brothers: A Tale of Two Sons.

Ролик посвящён сюжетной завязке и демонстрирует разнообразнейшие испытания, которые ждут игроков. В качестве музыкального сопровождения используется знаменитая песня "The Chain" группы Fleetwood Mac.

Игра рассказывает о Коди и Мэй, у которых за долгие годы замужества испортились отношения. Их дочь не хочет, чтобы родители расстались, и превращает их в кукол. Они попадают в волшебный мир, где им предстоит справиться с кризисом. Приключенческий платформер заточен исключительно под кооперативное прохождение, а каждый уровень будет уникальным и предложит игрокам новые игровые механики.

Игру можно проходить на одном устройстве или в онлайн-режиме It Takes Two стартует 26 марта на ПК (Steam, Origin), PlayStation и Xbox. Для игры вдвоём достаточно одной копии – в комплекте идёт пропуск для напарника.

Трейлер It Takes Two

Ранее стало известно, что канадская студия-разработчик EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space, фанаты которой уже не первый год штурмуют соцсети издателя в надежде хотя бы на ремастер культовой научно-фантастической трилогии.

Среди других кандидатов – Mirror's Edge и SSX. Обе франшизы получили хорошую прессу и умудрились полюбиться даже тем геймерам, которые прежде нос воротили от продукции Electronic Arts. Среди других известных брендов ЕА стоит отметить Command and Conquer, Medal of Honor и Burnout, но на стратегию и гонку от Motive вряд ли стоит рассчитывать.

Electronic Arts Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X It Takes Two
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