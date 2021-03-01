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Интерстеллар встречает Call of Duty: вышел новый трейлер Boundary

1 марта 2021, 16:55

Сетевой шутер, где игроки в роли космонавтов убивают друг друга в открытом космосе, выйдет этим летом на ПК и консолях.

Boundary
Представлен новый трейлер Boundary /Surgical Scalpels

Китайская студия Surgical Scalpels и издательство Skystone Games в ходе события IGN Fan Fest 2021 показали новый геймплейный трейлер грядущего многопользовательского шутера Boundary.

Жанр шутеров от первого лица давно считается классикой, а в качестве антуража отлично подходят любые эпохи, от Первой и Второй мировых войн до современных военных конфликтов.

Игры этого жанра позволяют сражаться в разных условиях, будь то полуразрушенные города или другие планеты. Вот почему разработчики Boundary подумали: почему бы не сделать местом действия шутера космос? Проект помещает игроков в космос, где нет гравитации, и вооружает их разного вида оружием.

Игра предлагает кастомизацию оружия и выбор боеприпасов. Игроки смогут выбрать один из четырёх классов, но вариации оружия, специальные устройства, улучшения и модификации позволяют подстроить героя под предпочитаемый стиль игры.

Запуск Boundary (в прошлом Project Boundary) уже не раз переносили. Изначально игра была заявлена на 2019 год, затем на 2020-й, а теперь создатели игры ожидают, что владельцы РС и PS4 познакомятся с ней летом этого года. На других платформах она появится позже.

Трейлер Boundary

Ранее издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Housemarque поделились новым трейлером PS5-эксклюзива Returnal, знакомящий с меняющимся ландшафтом Атропоса (планета, на которой и происходит всё действие).

По синопсису, именно там оказывается главная героиня после крушения своего судна – ей предстоит преодолеть различные регионы планеты, где таится немало опасностей и врагов.

Sonya Kay Steam PlayStation 4 Boundary
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