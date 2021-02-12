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Скандальный шутер про войну в Ираке возродился спустя 12 лет после отмены

12 февраля 2021, 14:15

Отмененный в 2009-ом реалистичный тактический шутер Six Days in Fallujah внезапно выйдет в этом году на PC и консоли.

Скандальный шутер Six Days in Fallujah возродили / The Verge

Совершенно внезапно из мертвых воскресла Six Days in Fallujah – игра про войну в Ираке, которая была отменена Konami в 2009 году.

12 лет назад игру отменили из-за огромного количества критики со стороны прессы и военных – разработчики хотели показать события, произошедшие в Ираке с американской перспективы и при этом, дав игрокам возможность стрелять, что некоторые расценили как издевку над памятью жертв, погибших во время сражения.

Битва за Фаллуджу стала одним из самых кровавых сражений за всю Иракскую войну. Во время боевых действий в городе, силы союзников и США использовали белый фосфор, а также казнили раненых военнопленных в мечете. В последствии, американские военные назвали эту битву "одним из самых тяжелых городских боев США" с того момента когда морские пехотинцы и солдаты были вовлечены в сражение после битвы при Ху-Сити во Вьетнаме в 1968 году.

Во время разработки, создатели консультировались с настоящими ветеранами, которые участвовали в той самой битве за Фаллуджу – теперь игру разрабатывают бывшие разработчики Halo и Destiny, а сам проект больше не имеет никакого отношения к Konami.

Игра выйдет в 2021 году на ПК и консолях.

Трейлер Six Days in Fallujah

Ранее стала известна мировая премьера и дата выхода другого шутера, Battlefield 6. Полноценная презентация игры состоится этой весной, а уже осенью 2021 она должна будет выйти. Проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

Студия-разработчик DICE в свою очередь обещает вернуться к масштабным и реалистичным битвам, взять всё лучшее из старых частей и вывести это на новый уровень, а также уделить особое внимание консолям нового поколения. После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически. Также, по заявлениям студии, разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Battlefield Six Days in Fallujah
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