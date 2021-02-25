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Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal

25 февраля 2021, 14:11

Релиз фантастической игры о героине на полной опасностей планете состоится 30 апреля только на PlayStation 5.

Returnal
Returnal - представлен новый трейлер / Sony

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Housemarque выпустили новый трейлер Returnal, знакомящий с меняющимся ландшафтом Атропоса (планета, на которой и происходит всё действие).

По синопсису, именно там оказывается главная героиня после крушения своего судна – ей предстоит преодолеть различные регионы планеты, где таится немало опасностей и врагов.

Если она погибает, то путь придётся начинать сначала – но при этом общий сюжет будет двигаться вперёд. Проживая цикл за циклом в этом динамичном приключении, вы заметите, что вместе с планетой меняются и доступные вам предметы. С каждым новым циклом вы будете открывать новые комбинации, расширять границы своих способностей, пробовать новые стратегии и подходы к бою.

Мрачная красота угасающего мира, подчеркнутая потрясающими визуальными эффектами, таит в себе множество опасных сюрпризов. Вас ждут напряженные стычки и потоки вражеского огня, изменчивые природные условия и лабиринты, где полагаться можно только на животный инстинкт. Это опасное путешествие, полное жестоких сражений, поисков и открытий. Путешествие, в котором каждый шаг сопровождает тайна.

Сама игра выйдет 30 апреля на PS5 – изначально релиз был намечен на 19-ое марта, но проект отложили для доработки.

Трейлер Returnal

Тем временем в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Sony PlayStation 5
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