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Авторы боевика Hood: Outlaws & Legends показали игру за Робин Гуда

28 февраля 2021, 20:26

По канонам жанра, стрелок Робин не ввязывается в ближний бой, предпочитая держаться на расстоянии и уклоняться от атак противников.

Hood: Outlaws & Legends
Геймплей Hood: Outlaws & Legends /Sumo Digital

Создатели фэнтезийного сетевого боевика Hood: Outlaws & Legends из студии Sumo Digital представили новый геймплей, посвящённый небезызвестному стрелку Робину, одному из четырёх персонажей игры.

Часть его специальных умений наглядно демонстрируют в ролике, а матёрые ветераны сетевых баталий запросто могут предсказать, как будет играться благородный предводитель лесных разбойников непосредственно во время командного замеса.

Что же касается самой игры, Hood: Outlaws & Legends – это кооперативный мультиплеерный PvPvE-экшен с элементами RPG, в котором двум командам, состоящим из четырёх игроков, предстоит состязаться друг с другом, пытаясь провернуть идеальное ограбление и обойти стражей под управлением ИИ. Разработчики делают акцент на реалистичных игровых механиках, а поэтому тяжёлые сундуки с наградой приходится таскать вручную, а количество патронов и расходников – строго ограничено.

Каждый из четырёх предложенных персонажей – охотница Марианна, кулачный боец Джон, мистик Тук и непосредственно Робин – обладает уникальным набором навыков, которые помогут сделать всё бесшумно или пойти напролом, воспользовавшись грубой силой.

Hood: Outlaw & Legends выйдет на РС и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X 10 мая. Как и другие разработчики, авторы Hood учтут особенности DualSense вроде адаптивных триггеров, которые могут ещё лучше передать ощущения от использования, например, лука.

Геймплей Hood: Outlaw & Legends

Ранее издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Housemarque поделились новым трейлером PS5-эксклюзива Returnal, знакомящий с меняющимся ландшафтом Атропоса (планета, на которой и происходит всё действие).

По синопсису, именно там оказывается главная героиня после крушения своего судна – ей предстоит преодолеть различные регионы планеты, где таится немало опасностей и врагов.

Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Hood: Outlaw & Legends
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