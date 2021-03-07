EA Motive взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space

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Канадская студия-разработчик EA Motive после отмены многострадальной игры в открытом мире по новой IP, по словам журналиста Джеффа Грабба, взялась за известный бренд издателя – возможно, за Dead Space.

Журналист позже написал, что это может быть сиквел Syndicate, но на этот счёт, похоже, пошутил. Зато саму разработку некой игры подтвердил другой инсайдер – Shinobi602.

Канадцы из EA Motive ранее занимались поддержкой Star Wars: Battlefront и также выпустили космическую "стрелялку" Star Wars: Squadrons. Судя по "сюрпризу", маловероятно, что игра будет связана со Звездными войнами. Среди очевидных вариантов в первую очередь стоит отметить Dead Space, фанаты которой уже не первый год штурмуют соцсети издателя в надежде хотя бы на ремастер культовой научно-фантастической трилогии. Возможно, с Dead Space поступят аналогично Mass Effect – сначала переиздание трилогии, а затем и продолжение.

Среди других кандидатов – Mirror's Edge и SSX. Обе франшизы получили хорошую прессу и умудрились полюбиться даже тем геймерам, которые прежде нос воротили от продукции Electronic Arts. Среди других известных брендов ЕА стоит отметить Command and Conquer, Medal of Honor и Burnout, но на стратегию и гонку от Motive вряд ли стоит рассчитывать.

В рамках подкаста также была затронута тема сделки Microsoft и Bethesda. Журналист полагает, что о её завершении сообщат в ближайшее время, посвятив этому специальную презентацию. Однако, ещё какое-то время Bethesda продолжит работу как самостоятельная компания и может провести отдельную презентацию в рамках грядущих игровых выставок.

Dead Space - ретроспектива

А тем временем студия Striking Distance во главе с Гленом Шофилдом (создатель Dead Space) занимается разработкой нового сюжетного хоррора элементами выживания – The Callisto Protocol. Релиз игры намечен на 2022 год для ПК и консолей.

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии".