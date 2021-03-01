Датирована большая конференция Microsoft с анонсами от Bethesda

Игровая презентация Microsoft состоится 23 марта / Xbox

О том, что Microsoft планирует череду мероприятий, где поделится информацией о своей продукции, стало известно в прошлом месяце, однако точную дату сообщают впервые.

Её назвал журналист Пол Турротт, специализирующийся на новостях из стана Microsoft. По его словам, игровая презентация "What's new for gaming" намечена на 23-го марта этого года, а после неё на похожем ивенте компания расскажет о нововведениях в Windows.

По информации другого редактора из The Verge Тома Уоррена, мероприятие посвятят как грядущим видеоиграм, так и "облачным" сервисам и информационной безопасности. Ожидается, что большую часть своей конференции компания Microsoft планирует уделить анонсам новых тайтлов от приобретенных в сентябре прошлого года разработчиков The Elder Scrolls, Fallout и Dishonored из Bethesda.

На шоу компании расскажут о совместных проектах, которыми они будут заниматься в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Напомним, что в настоящий же момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, станет консольным эксклюзивом Xbox и не появится на PlayStation 5.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.

Starfield - трейлер

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую хоррор-стратегию Sunless Sea от студии Failbetter Games.

В Sunless Sea игрок принимает на себя роль капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и стараясь не погубить свою команду и себя.