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Новая игра от создателей Fallout и TES может выйти уже в этом году

24 февраля 2021, 17:41

Глава Bethesda Тодд Говард ранее подчеркнул, что Starfield представит новый подход к научной фантастике.

Выход Starfield намечен на этот год / Bethesda

На днях мы сообщали, что Microsoft намеревается провести специальное шоу по поводу совместного будущего с Bethesda, в рамках которой компании расскажут, как они будут сосуществовать и чего стоит ожидать поклонникам.

По словам авторитетного инсайдера под ником NateDrake, специализирующийся на новостях из стана Bethesda, в рамках презентации состоится премьера нового трейлера научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая впервые была представлена в 2018-ом.

Кроме того, у создателей The Elder Scrolls и Fallout большие надежды на выход Starfield уже в этом году, несмотря на отсутствие какой-либо информации о проекте. Якобы обсуждение релиза игры велось еще несколько месяцев назад, однако пандемия COVID-19 могла скорректировать планы разработчиков. Bethesda оценивает все риски, поэтому готова пойти на переносы, если того потребует качество продукта.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.

Starfield трейлер

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.

Bethesda Fallout The Elder Scrolls
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