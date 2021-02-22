Microsoft и Bethesda проведёт специальное шоу с громкими анонсами

Сделка Microsoft и Bethesda: новые подробности / Xbox

Журналист VentureBeat Джефф Грабб в своём подкасте рассказал, что компания Microsoft намеревается провести специальное шоу по поводу совместного будущего с Bethesda, вскоре после завершения процесса покупки студии.

Предполагается, что сделка будет официально закрыта в самое ближайшее время, а интересующей всех информацией начнут делиться вскоре после – предположительно, в середине марта.

В рамках, скорее всего, презентации компании расскажут, как они будут сосуществовать и чего стоит ожидать поклонникам, в частности многие фанаты Sony задались вопросом, появятся ли в будущем игры Bethesda на консолях PlayStation. Однозначного ответа на этот вопрос не может дать никто – даже глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер.

По его словам, вопрос выхода игр на "других консолях" компания собирается рассматривать "в индивидуальном порядке", что можно трактовать как угодно. С большой долей вероятности, Fallout 5, Elder Scrolls и другие игры Bethesda будут временными эксклюзивами Xbox и ПК, и только спустя какое-то время выйдут на PlayStation.

Напомним, что в настоящий же момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6. О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.

Starfield - трейлер

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift – довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.