В EGS началась раздача мрачного приключения по Лавкрафту

В EGS началась раздача Sunless Sea / Failbetter Games

Сервис Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку приключенческую хоррор-стратегию Sunless Sea от студии Failbetter Games.

В Sunless Sea игрок принимает на себя роль капитана парохода, который плавает по подземному морю, посещая различные острова и стараясь не погубить свою команду и себя.

Получить игру можно в течение недели, до 4 марта.18:00 по Киеву. В следующий четверг на раздачу встанет Wargame: Red Dragon – третья часть популярного варгейма, посвящённая противостоянию стран Запада и коммунистического блока. В игру добавлено несколько новых наций, более 250 юнитов, а так же морские боевые единицы.

Кроме того, не забывайте про распродажу, в рамках которой можно выгодно купить многие известные хиты, к примеру, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla и GTA V. Но поспешите, акция продлится до полуночи.

Трейлер Sunless Sea

Тем временем в другом сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store также проходит крупная распродажа, в рамках которой можно выгодно купить инди-игры со скидками до 90%. Акция продлится до 11-го марта 02:00 по Киеву.

Так, в частности, приключенческий проект Sherlock Holmes: Crimes & Punishments от украинской студии Frogwares отдают за 349 грн вместо 1399. Атмосферный sci-fi хоррор SOMA можно взять за 92 грн, столько же просят за инди-ужастик Outlast, который многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.