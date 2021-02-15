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Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой

15 февраля 2021, 16:16

В целом изменения не то чтобы впечатляющие, но теперь гораздо проще приобщиться к серии, так как игру заметно осовременили.

Mass Effect
Все, что нужно знать о Mass Effect Legendary Edition / BioWare

Выход долгожданного ремастера трилогии Mass Effect состоится 21 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Несмотря на то, что с момента выхода первой части прошло немало времени, разработчики решили не делать ремейк (как это было с Mafia), а обойтись ремастером.

Редакция Главред собрала в одном месте подтвержденную информацию о том, какие изменения ожидают нас в обновлённой трилогии научно-фантастической серии и стоит ли данного рода "тюнинг" 60-ти долларов.

В целом изменения не то чтобы впечатляющие, но теперь гораздо проще приобщиться к серии, так как игру заметно осовременили;

  • В переиздание войдут все части трилогии и все дополнения;
  • Трилогию подогнали под 4К-разрешение и добавили поддержку технологии HDR;
  • Размеры текстур увеличили до 16 раз, чтобы картинка хорошо смотрелась на 4K-дисплее;
  • Ремастер создан под текущее поколение консолей, а не под некстген;
  • Движок оставили прежним — это Unreal Engine 3. Перенос игры на Unreal Engine 4 по бюджету был бы сравним с разработкой с нуля.
  • Все три игры запускаются из одного меню (как Hitman 3);
  • Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, где боевка теперь ближе к ME2;
  • Важно: концовку менять не стали и сюжет также не претерпел никаких изменений;
  • Анимации не меняли, но исправили все проблемы с ними;
  • Улучшили битвы с боссами и искусственный интеллект противников;
  • Ускорили поездки на лифте с минуты до 10+ секунд;
  • Все кинематографические вставки также подтянули в плане разрешения;
  • Разработчики часто возвращались к старым концепт-артам и пытались создать то самое изначальное видение игры
  • Из игры вырезали мультиплеер;
  • Все существующие моды на основе файловых пакетов для игр трилогии Mass Effect не будут поддерживаться в ремастере;
  • Коллекционное издание ремастера обойдется вам в 150 долларов (4199 грн в пересчете). В него войдёт полноразмерный шлем капитана Шепарда с LED-подсветкой и регулируемыми ремешками для головы.
  • PC-версию перевели на DirectX 11, добавили универсальные настройки графики для всех трёх частей
  • Для комфортной игры в Mass Effect Legendary Edition разработчики рекомендуют использовать компьютер с Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X, NVIDIA GTX 1070 или Radeon Vega 56 и 16 ГБ ОЗУ.

Mass Effect Legendary Edition можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с культовой трилогией доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 2199 гривен.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

PlayStation 4 Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X Mass Effect BioWare
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