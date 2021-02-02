Главное о ремастере трилогии Mass Effect – дата выхода, первый трейлер и ключевые особенности

Ремастер Mass Effect выйдет 14 мая / BioWare

BioWare наконец-то полноценно представила обновлённую трилогию научно-фантастической серии Mass Effect, Есть много хороших новостей, но и одна плохая – премьера ремастера запланирована на 14-ое мая.

Изначально выход Mass Effect: Legendary Edition должен был состояться в конце октября 2020, но разработчики были не удовлетворены качеством ремастера первой части, и решили взять дополнительные несколько месяцев, которые в итоги переросли в пол года.

Как и предполагалось, в комплекте Mass Effect: Legendary Edition будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты. Вся трилогия теперь запускается через единый клиент, а редактор персонажа будет общим.

Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, релиз которой состоялся ни много ни мало 14 лет назад. Для неё, помимо улучшенной графики, заявлены повышенная детализация локаций, новые мини-игры и интерфейс, а сражения заметно поменяются – родоначальница серии была больше RPG, чем последующие две части. Это "скорректировали".

Mass Effect Legendary Edition можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с культовой трилогией доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 2199 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине Origin - 1299 гривен.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.