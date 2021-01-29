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Разработчики из BioWare раскрыли место действия и подзаголовок следующей части Dragon Age

29 января 2021, 15:16

Местом действия новой Dragon Age, как и предполагалось, станет Империя Тевинтер.

BioWare подтвердила место действия Dragon Age 4 / Dark Horse

События новой части культовой ролевой серии Dragon Age действительно будут происходить в Тевинтере, как многие фанаты уже предполагали по последнему трейлеру, показаному на выставке The Game Awards 2020.

На данный факт обратил внимание один из редакторов интернет-издания Eurogamer, изучивший 328-страничную книгу BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development.

Она была выпущена издательством Dark Horse в ноябре 2020 года и рассказывает историю студии, в том числе раскрывая информацию о прошлых и будущих проектах. Помимо подтверждения основного места действия условной Dragon Age 4, в книге также фигурирует официальное кодовое название проекта — Dragon Age: Morrison. О подобном подзаголовке впервые в своем расследование сообщал журналист Джейсон Шрайер.

В следующей части создатели продолжают историю, начатую в "Инквизиции" 2014 года, а ключевым антагонистом должен стать Солас, известный как Ужасный Волк. Помимо него, в проекте также появятся и другие знакомые по предыдущим выпускам персонажи, включая Варрика Тетраса. Сейчас у Dragon Age 4нет даже ориентировочной даты релиза.

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Также на церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в ноябре прошлого года в рамках празднования дня N7.

У игры также нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Dragon Age Mass Effect BioWare
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