Авторы The Sinking City говорят, что издатель украл их игру

The Sinking City снова удалили из Steam / Frogwares

В конце прошлой недели в Steam вернулся хоррор The Sinking City, который до этого удалили из-за конфликта украинской студии Frogwares и издательства Nacon.

После возвращения игры разработчики попросили не покупать игру в Steam, потому что они к этому релизу не имеют отношения. На момент публикации материала игра вновь пропал с полок магазина Valve.

В ответ издательство Nacon опубликовало заявление, дескать они вернули проект в продажу ради поклонников, и никаких проблем с этой версией нет – она "полностью официальная и полная", хотя из-за разбирательства с авторами отсутствуют некоторые функции вроде облачных сохранений и достижений. "Легко играть роль жертвы, но всё, чего мы добиваемся – это чтобы Frogwares соблюдала свои обязательства как по контракту, так и в соответствии с требованиями суда", – говорится в заявлении Nacon

Вскоре после этого Frogwares опубликовала разоблачающий 9-минутнйы ролик. Его ключевой тезис – Nacon взломала, изменила исходный код The Sinking City, попыталась замести следы и 26 февраля незаконно выставила игру на продажу в Steam, чтобы зарабатывать на ней под своим именем без ведома девелоперов.

Вдобавок разработчики отмечают, что весь выпущенный после выхода игры контент был сделан полностью на средства Frogwares и не входил в договор с Nacon. А теперь издатель продаёт его, хотя не имеет на это никакого права. В ролике Frogwares есть и другие доказательства, с которыми вы можете ознакомиться лично. Полученная разработчиками информация будет использована в суде, где окончательно решится вопрос того, кто владеет правами на игру.

Кто прав, а кто виноват в этой истории, неясно, но наблюдать за развитием событий будет занимательно.

Ранее другие украинские разработчики из 4A Games представили расширенное издание шутера Metro Exodus. Его главной особенностью станет переделанный рейтрейсинг, который появится как на ПК, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На PS5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K/60 FPS с включённой трассировкой лучей. На Series S будут 1080р при пока неизвестной частоте кадров, но также с включённой трассировкой лучей. Улучшенное издание выйдет на ПК уже этой весной, а для консолей позже в этом году. Издание будет бесплатно для всех владельцев игры на любой платформе