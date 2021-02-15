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Студия 4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК

15 февраля 2021, 17:47

Украинская студия внесла настолько много изменений, что для запуска потребуется видеокарта NVIDIA или AMD с поддержкой трассировки лучей.

Metro Exodus
Представлено расширенное издание Metro Exodus для ПК / 4A Games

В этом году украинская студия 4A Games выпустит расширенное издание Metro: Exodus. Его главной особенностью станет переделанный рейтрейсинг, который появится как на ПК, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Конкретно на ПК расширенное издание будет настолько продвинутым, что для запуска потребуется видеокарта NVIDIA или AMD с поддержкой трассировки лучей.

На PS5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K/60 FPS с включённой трассировкой лучей. На Series S будут 1080р при пока неизвестной частоте кадров, но также с включённой трассировкой лучей. Улучшенное издание выйдет на ПК уже этой весной, а для консолей позже в этом году. Издание будет бесплатно для всех владельцев игры на любой платформе

Напомним, что параллельно с доработкой Metro: Exodus для некст-гена в стенах 4A Games ведется активная работа над новой частью игровой серии Metro. К сожалению, про саму игру пока что известно не так много. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, но в ПК-версию сыграть смогут только обладатели видеокарт с поддержкой трассировки лучей.

По словам известного писателя Дмитрий Глуховский, создателя книжной вселенной "Метро", Metro Exodus 2019 года была последней игрой, в которой главный герой молчит. Писатель признал, что отсутствие диалогов у Артема – это нелепо. Поэтому в пятой части игры можно ожидать полноценные диалоги.

Metro: Exodus 4A Games
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