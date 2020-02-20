Украинская игра Metro Exodus хороша показала себя после выхода в Steam

Официальный арт Metro Exodus / 4A Games

С Metro Exodus (Метро Исход) случилась неприятная история, когда издатель Deep Silver решил в последний момент убрать игру из Steam, сделав ее временным эксклюзивом Epic Games Store. Но спустя год украинский шутер все-таки вернулся в магазин Valve, причем показал себя по продажам вполне неплохо.

Об этом отчиталась Embracer Group, родительская компания Deep Silver. Metro Exodus вернулась в Steam 17 февраля. И за 3 дня игра уже продалась в количестве свыше 200 тысяч копий. Продажам сильно помогла "большая страна Азии", и пускай название не уточняется, речь скорее всего идет о Китае. Так что Metro Exodus продажи в Steam вполне неплохие.

Metro Exodus дата выхода в EGS - 15 февраля 2019 года. Ровно год понадобился игре, чтобы добраться до Steam. Ранее Deep Silver сообщила, что Metro Exodus стартовала в магазине Epic Games в 2.5 раза лучше, чем Metro: Last Light на релизе в Steam.

Metro Exodus - игра украинской студии 4A Games, издатель - Deep Silver. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором жителям России пришлось уйти жить в метро. История основана на серии книг, которые написал Дмитрий Глуховский.

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