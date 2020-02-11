Руины Владивостока в трейлере DLC для украинской игры Metro Exodus

Официальный скриншот из дополнения Sam's Story / 4A Games

Студия 4A Games представила релизный трейлер последнего дополнения для шутера Metro Exodus (Метро Исход). DLC получило название Sam's Story (История Сэма), а его события развернутся во Владивостоке.

С американцем Сэмом игроки познакомились во время прохождения основной сюжетной линии Metro Exodus. Теперь персонаж хочет через Владивосток вернуться домой в Америку, надеясь снова увидеть свою семью. И трейлер Истории Сэма показывает, через что предстоит пройти герою.

Разработчики пообещали, что Валидвосток в игре будет очень просторным. Игрокам, любящим исследования, явно понравится. Авторы игры хотят, чтобы вам запомнилась История Сэма – трейлер это подтверждает.

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История Сэма – второе и последнее дополнение для шутера Метро Исход. Его разработала украинская студия 4A Games. Игра стала финалом трилогии FPS по серии книг Дмитрия Глуховского Метро 2033. Сама Метро 2033 – книга, с которой стартовал сюжет, но также Метро 2033 –игра от 4A Games, с которой началась трилогия. История рассказывает о постапокалиптическом мире, в котором людям пришлось начать жить внутри метро. Метро Исход тепло приняли критики, оценив проработку окружения и необычный мир игры.

История Сэма дата выхода – 11 февраля 2020 года. Metro Exodus доступна на PC, PS4 и Xbox One.