Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro

Кадр из Metro Exodus / 4A Games

Известный писатель Дмитрий Глуховский, создатель книжной вселенной "Метро", поделился важными подробностями касаемо следующей части игровой серии Metro от украинской студии 4A Games.

По словам Глуховского, Metro Exodus 2019 года была последней игрой, в которой главный герой молчит. Писатель признал, что отсутствие диалогов у Артема – это нелепо. Поэтому в пятой части игры можно ожидать полноценные диалоги.

Про саму игру пока что известно не так много. О новой Metro было объявлено несколько месяцев назад – 4A Games работает над сюжетной кампанией, а Sabre Interactive над её онлайн-режимом. Ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, но в ПК-версию сыграть смогут только обладатели видеокарт с поддержкой трассировки лучей.

Глуховский уже начал писать сценарий новой части, и, как и прежде, игра будет ориентирована на одиночную кампанию. Дата выхода игры неизвестна.

Параллельно с новой частью 4A Games также дорабатывает некстген-версии Metro Exodus для консолей нового поколения Xbox Series X|S и PlayStation 5. Улучшенная версия предложит повышенную частоту кадров, подтянутое разрешение, быструю загрузку и трассировку лучей. Выход намечен на этот год, а владельцы оригинальной игры получат её бесплатно.

Трейлер Metro Exodus

Напомним, что в настоящий момент в сервисе EGS бесплатно отдают вторую часть в серии Metro: Last Light. Украинский шутер доступен в улучшенном издании Redux, в котором были убраны все ошибки и баги, присутствующие в оригинальной версии. Сюжет остался тем же, что и в оригинальной версии, и не был подвергнут изменениям.

Забрать тайтл можно до 11-го февраля 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придет Halcyon 6 – космическая ролевая стратегия, которая сможет порадовать фанатов FTL насыщенными тактическими сражениями неожиданными сюжетными поворотами.