Украинский детектив The Sinking City вернулся в Steam, но есть подвох

Авторы The Sinking City просят не покупать игру в Steam / Frogwares

Независимые разработчики из украинской студии Frogwares порекомендовали не покупать лавкрафтианский детектив The Sinking City в сервисе цифровой дистрибуции Steam, несмотря на вкусную скидку в 60%.

Все дело в том, что её делала не Frogwares, а издательство Nacon, с которым сейчас судится украинская студия. Другими подробностями авторы обещают поделиться в ближайшее время.

Чтобы внести немного ясности – в 2017-ом Frogwares и издательство Nacon (в прошлом Bigben Interactive) подписали соглашение, в котором Nacon продает и рекламирует The Sinking City, а Frogwaves оставляют себе права на игру. В ходе этой сделке украинская студия должна была получить долю дохода с продаж и бонусы за серию выполненных этапов (майлстоунов) в ходе разработки.

В процессе разработки, Nacon якобы платила за выполнение майлстоунов примерно на 40 дней позже подписанного срока. Кроме того, издатель требовал от разработчиков исходный код игры, но когда студия отказала, то платежи перестали поступать в течение четырех месяцев. А в июне 2019 года Nacon и вовсе отказалась платить за предыдущие майлстоуны, что привело к продолжающиеся и по сей день судебным тяжбам, и, как результат, исчезновению игры из большинства магазинов.

В прошлом месяце The Sinking City таки вернули в продажу после соответствующего постановления суда. В Steam игру можно было купить за 1400 грн, однако спустя несколько часов игру снова сняли с продажи в магазине Valve. Теперь The Sinking City вновь вернулась в Steam и до 5-го марта продаётся со скидкой 60% всего за 140 грн, но, как мы уже упоминали выше, разработчики из Frogwares порекомендовали не покупать эту версию.

Ранее Frogwares выпустила версию The Sinking City для PlayStation 5, которую разработала и издала самостоятельно. Однако из-за судебного процесса с Nacon владельцы игры на PlayStation 4 не смогут получить бесплатное обновление до некстгена.

Трейлер The Sinking City

Ранее другие украинские разработчики из 4A Games представили расширенное издание шутера Metro Exodus. Его главной особенностью станет переделанный рейтрейсинг, который появится как на ПК, так и на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

На PS5 и Xbox Series X игра будет работать в 4K/60 FPS с включённой трассировкой лучей. На Series S будут 1080р при пока неизвестной частоте кадров, но также с включённой трассировкой лучей. Улучшенное издание выйдет на ПК уже этой весной, а для консолей позже в этом году. Издание будет бесплатно для всех владельцев игры на любой платформе