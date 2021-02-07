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Релиз ремейка Prince of Persia: The Sands of Time перенесён во второй раз

7 февраля 2021, 19:31

Команде требуется больше времени на доведение проекта до ума.

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time опять перенесён / Ubisoft

Издательство Ubisoft совместно со студиями Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai объявили, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time снова откладывается, но чёткой даты релиза на этот раз они называть не будут.

Изначально Ubisoft планировала выпустить игру в январе, а после – в марте 2021 года. Когда-нибудь игра да выйдет на PlayStation 4, Xbox One и ПК (в Epic Games Store, Ubisoft Store, Uplay).

В Твиттере разработчики опубликовали письмо к фанатам Принца Персии, в котором объяснили, что "приняли решение перенести релиз Prince of Persia: The Sands of Time Remake на более поздний срок. Это дополнительное время на разработку позволит командам выпустить достойный ремейк, который будет казаться свежим, оставаясь при этом верным оригиналу".

Pince of Persia: The Sands of Time Remake – это ремейк игры 2003 года на совершенно другом движке, которая завоевала популярность благодаря сюжету и игровому процессу. По сюжету, Принц Персии, главный герой игры, случайно освобождает могущественные Пески Времени из заточения, которые превращают все в округ в песчаных чудищ.

После этого ему ничего не остается, кроме как с боем прорываться к Часам, где и хранился Песок – ведь с помощью них, а также с помощью Кинжала Времени можно "отмотать" время назад и предотвратить катастрофу.

Трейлер ремейка Prince of Persia: The Sands Of Time

Напомним, что несколькими неделями ранее другой издатель в лице WB Games отложил премьеру Hogwarts Legacy, ролевой игры во вселенной "Гарри Поттера", на следующий год.

По словам известного журналиста и редактора портала Kotaku Джейсона Шрейера - "2021 ознаменует собой череду переносов". Если в 2020 году игры выходили еще в более-менее привычном графике, так как пандемия мало повлияла на уже готовые продукты для 2020 года, то в 2021 и далее массовые переводы сотрудников на удаленный режим работы дадут о себе знать в полной мере.

Впрочем, конкретные проекты Шрейер называть не стал. Скорее всего, речь идет о ряде эксклюзивов для консоли нового поколения PlayStation 5, которые были анонсированы чисто формально, без геймплейных кадров и какой-либо конкретики. В частности, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7 из наиболее вероятных кандидатов.

Warner Bros Ubisoft Epic Games Store PlayStation 4 Xbox Series X Hogwarts Legacy
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