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Актор озвучення S.T.A.L.K.E.R. 2 розсекретив дату виходу гри

26 квітня 2021, 13:18

За його даними, передбачувана дата релізу намічена на зиму.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 може відбутися вже в кінці поточного року. / SGC

"Ждалкер 2" може не виправдати своє народне прізвисько і вийти вже цієї зими (!). Про це несподівано повідомив український актор озвучення і диктор Олександр Вілков у своєму Instagram-акаунті.

Актор написав у коментарях в Instagram'і, що вже приступив до озвучування персонажів з S.T.A.L.K.E.R. 2. На питання, коли вийде гра, Олександр відповів, що студія GSC Game World планує випустити її до зими цього року.

Вилков найбільш відомий по роботі над "S.T.A.L.K.E.R. 2.: Тінь Чорнобиля", де озвучував таких персонажів, як Мічений (Aka Стрілець), бармен з бару "100 рентген" і лідер угруповання "Борг" генерал Воронін. Він виступає в декількох київських театрах, а також відомий за ролями в кіно і на телебаченні.

Місяць тому студія GSC Game World показала ролик з напрацюваннями зі S.T.A.L.K.E.R. 2, в якому можна побачити оновлені костюми фракцій "Свобода" і "Борг", кілька видів зброї та інструмент розробників для створення унікальних персонажів. Новими кадрами ігрового процесу пообіцяли поділитися протягом поточного року.

Офіційна дата виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 поки невідома. Гра готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S. У день релізу в шутер зможуть зіграти безплатно передплатники сервісу Game Pass.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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