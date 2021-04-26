Актёр озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассекретил дату выхода игры

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 может состояться уже в конце текущего года. / SGC

"Ждалкер 2" может не оправдать свое народное прозвище и выйти уже этой зимой (!). Об этом неожиданно сообщил украинский актёр озвучки и диктор Александр Вилков в своём Instagram-аккаунте.

Актёр написал в комментариях в Instagram'е, что уже приступил к озвучиванию персонажей из S.T.A.L.K.E.R. 2. На вопрос, когда выйдет игра, Александр ответил, что студия GSC Game World планирует выпустить её к зиме этого года.

Вилков наиболее известен по работе над "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", где озвучивал таких персонажей, как Меченый (aka Стрелок), бармен из бара "100 рентген" и лидер группировки "Долг" генерал Воронин. Он выступает в нескольких киевских театрах, а также известен по ролям в кино и на телевидении.

Месяц назад студия GSC Game World показала ролик с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором можно увидеть обновлённые костюмы фракций "Свобода" и "Долг", несколько видов оружия и инструмент разработчиков для создания уникальных персонажей. Новыми кадрами игрового процесса пообещали поделиться в течение текущего года.

Официальная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 пока неизвестна. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.