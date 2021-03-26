GSC Game World показала ролик с наработками из S.T.A.L.K.E.R. 2

Новые детали по S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

В Сети преждевременно опубликовали ролик горячо ожидаемого украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 в формате дневников разработчиков.

В видео демонстрируются обновлённые модели брони и некоторые виды оружия. Новыми кадрами игрового процесса обещают поделиться в течение текущего года. Игра создаётся для ПК и консолей нового поколения.

Главная особенность, которую мы узнали из трейлеров – разработчики из GSC Game world сумели сделать настраиваемые зубы у каждого NPC. Дело не ограничивается обычными пресетами, так как на основе UE4 разработчики сумели создать инструментарий, с помощью которого они могут изменять вид каждого зуба, так как им захочется.

Ролик должны были показать в рамках шоу об играх от команды Xbox, которое начнётся сегодня в 18:00 по Киеву. В ходе трансляции зрителям продемонстрируют более 100 игр от независимых разработчиков со всего мира и расскажут о проектах, которые появятся на Xbox и в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Дневник разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".