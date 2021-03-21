Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой

Новые концепт-арты S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

Украинская студия GSC Game World огорчила тех, кто рассчитывал лицезреть игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2 на грядущей презентации Xbox, которая пройдет 26 марта.

Студия сообщила, что на мероприятии Microsoft игрокам не стоит ждать нового геймплея – это была ошибка маркетологов. Вместо этого GSC подготовила только "видео о закулисье разработки с показом наработок из игры".

Компания приносит извинения за возникшее недопонимание. 23 марта S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl исполняется 14 лет и команда готовила материалы о процессе создания S.T.A.L.K.E.R. 2 в формате дневников разработчиков. GSC Game World не планирует показывать геймплей, но обещает, что в текущем году игроки "обязательно увидят апдейты крупнее и громче".

В качестве извинения перед игроками, которых прошлый анонс мог ввести в заблуждение, GSC Game World представила свежие концепт-арты игры.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".