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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой

21 марта 2021, 12:20

GSC Game World уточнила, что на мартовской презентации Xbox игрокам не стоит ждать полноценной демонстрации второго Сталкера.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
Новые концепт-арты S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

Украинская студия GSC Game World огорчила тех, кто рассчитывал лицезреть игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2 на грядущей презентации Xbox, которая пройдет 26 марта.

Студия сообщила, что на мероприятии Microsoft игрокам не стоит ждать нового геймплея – это была ошибка маркетологов. Вместо этого GSC подготовила только "видео о закулисье разработки с показом наработок из игры".

Компания приносит извинения за возникшее недопонимание. 23 марта S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl исполняется 14 лет и команда готовила материалы о процессе создания S.T.A.L.K.E.R. 2 в формате дневников разработчиков. GSC Game World не планирует показывать геймплей, но обещает, что в текущем году игроки "обязательно увидят апдейты крупнее и громче".

В качестве извинения перед игроками, которых прошлый анонс мог ввести в заблуждение, GSC Game World представила свежие концепт-арты игры.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".

S.T.A.L.K.E.R. 2 GSC Game World Xbox Series X Xbox Game Pass
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