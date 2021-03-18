УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе

18 марта 2021, 18:55

Горячо ожидаемый украинский шутер покажут 26-марта на презентации игр независимых разработчиков для платформ Xbox.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Команда Xbox следом за Nintendo и Sony начнет проводить собственные трансляции, посвященные инди-играм – 26 марта в 18:00 по Киеву компания покажет более 100 проектов по программе [email protected]

В рамках шоу ожидается более 25 премьер: как минимум свежие трейлеры или геймплей покажут по S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain и Exo One. Вдобавок ожидаются анонсы про инди-игры для сервиса Xbox Game Pass.

Кроме того, в эфире будут интервью с разработчиками, трейлеры и раздачи игровых кодов, а вести презентацию будут "любимые сообществом Twitch стримеры", хотя кто именно, пока что неизвестно.

Где смотреть

Вы можете смотреть /twitchgaming Шоу: [email protected] эксклюзивно на Twitch по этим ссылкам: Twitch.tv/twitchgaming или Twitch.tv/xbox.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox Series X Xbox Game Pass
Сейчас вы просматриваете новость «Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографикаНазваны самые популярные сайты среди украинцев – инфографика Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на AndroidНазваны три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скороAirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро Компания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDIКомпания Harman привезла в Украину серию акустических систем JBL HDI Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в FortniteEpic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite

Последние новости

19:14
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности
19:13
Путин вызвал Байдена на баттл Видео
18:56
Европейский регулятор принял окончательное решение по AstraZeneca Видео
18:55
Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе Видео
18:53
Когда отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 году Видео
Реклама
18:48
В Грузии хотят отказаться от AstraZeneca после того, как препарат спровоцировал кому Видео
18:41
Киркоров в честь захвата Крыма Россией пообещал концерт на полуострове
18:41
Суд оправдал Пашинского за стрельбу в человека Видео
18:21
Убийство Маши Борисовой: стало известно о преступлениях задержанного Видео
17:51
В магазине Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр Видео
17:27
В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Видео
17:26
Ученые подтвердили образования тромбов после прививки AstraZeneca Видео
17:21
В УЗ рассказали, как локдаун в Киеве отразится на движении поездов Видео
16:52
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
16:50
В честь 20-летия Готики создатели ремейка показали новые кадры из игры Фото
16:40
Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Видео
16:25
Юлия Санина призналась, как было кататься на авто Пабло Эскобара Видео
16:25
Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами Видео
16:14
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину Видео
15:59
Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Видео
Реклама
15:48
Зеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар Видео
15:44
Откровенные фото афро-азиатского трансгендера попали в легендарный глянец
15:42
Два сценария: чем закончится скандал между Байденом и Путиным мнение
15:40
В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года Видео
15:16
Во Львовской области объявили локдаун с 19 марта и назвали запреты Видео
15:08
В Marvel ответили на слухи о возвращении Криса Эванса к роли Капитана Америка
14:52
В КМУ потребовали от Кличко компенсации за убытки из-за локдауна в Киеве Видео
14:50
Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Фото
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
Реклама
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
12:00
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять