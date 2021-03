Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже на следующей неделе

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Команда Xbox следом за Nintendo и Sony начнет проводить собственные трансляции, посвященные инди-играм – 26 марта в 18:00 по Киеву компания покажет более 100 проектов по программе [email protected]

В рамках шоу ожидается более 25 премьер: как минимум свежие трейлеры или геймплей покажут по S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain и Exo One. Вдобавок ожидаются анонсы про инди-игры для сервиса Xbox Game Pass.

Кроме того, в эфире будут интервью с разработчиками, трейлеры и раздачи игровых кодов, а вести презентацию будут "любимые сообществом Twitch стримеры", хотя кто именно, пока что неизвестно.

Где смотреть

Вы можете смотреть /twitchgaming Шоу: [email protected] эксклюзивно на Twitch по этим ссылкам: Twitch.tv/twitchgaming или Twitch.tv/xbox.

К слову, когда сам S.T.A.L.K.E.R. 2 поступит в продажу, пока неизвестно. Игра готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S. В день релиза в шутер смогут сыграть бесплатно подписчики сервиса Game Pass.

Месяцем ранее студия GSC Game World предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".