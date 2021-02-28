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Знаменитый батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 начали продавать в магазине

28 февраля 2021, 19:39

Фото поделился PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

В начале 2020-го украинская студия GSC Game World официально подтвердила разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 и сделала это нетрадиционным способом. PR-менеджер студии выложил скриншот супердетализированного батона из игры.

Теперь же он [Захар Бочаров] обратил внимание на то, что похожий хлеб стали продавать в одной из европейских продуктовых магазинах. По мнению PR-менеджера, это реальное фото.

"Похоже не шутка. Помогаю малому бизнесу", – подписал публикацию Захар.

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S". Ранее в этом месяце студия предложила всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2
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