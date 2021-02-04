Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC

Создатели отечественного долгостроя S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World предложили всем поклонникам оценить новую будоражащую музыкальную композицию из игры, получившую название "Zone Dreams".

Это уже четвертая по счету композиция из саундтрека Сталкера 2, с которой игрокам разрешили ознакомиться. Композитором же игры выступит новый для серии человек, но с внушительным опытом – Ярослав Одрин.

Вместе с роликом авторы опубликовали небольшое обращение:

Зона – место таинственное и изменчивое. Никогда не знаешь, сколько займет путь. Неделя, две, месяц? А главное – вернешься ли живым?

Куда заведет дорога? Идешь на Плато, а попал в катакомбы. Шел на Свалку – вышел к лагерю бандитов. А кого на помощь звать?

Так и живем. Идешь в никуда и не знаешь, когда вернешься. А если сгинешь... Об этом лучше и не думать. Может, нас и не существует давно – и мы всего мы всего лишь тени в грустных снах.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

Первый трейлер игры был представлен на прошедшей игровой выставке Xbox Games Showcase. Игроков ждёт полноценный открытый мир, а новая версия системы A-Life будет работать таким образом, что Зона начнёт жить своей жизнью — даже без участия самого игрока. Сюжет при этом будет ветвиться, а концовок ожидается несколько.

Ранее разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК и Xbox Series X|S".