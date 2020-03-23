Разработчики украинской S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый официальный скриншот игры

Арт по мотивам серии S.T.A.L.K.E.R. / GSC Game World

О мистической S.T.A.L.K.E.R. 2 мы долгое время ничего не знали, даже учитывая тот факт, что о разработке игры рассказали еще в 2018 году. Но 23 марта студия GSC Game World наконец-то представила новый скриншот долгожданного продолжения серии.

Разработчики сделали это в честь годовщины игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Она поступила в продажу в Европе 23 марта, а в 2020-м ей исполнилось 13 лет.

В обращении к фанатам авторы серии Сталкер поблагодарили их всех за поддержку и веру. И в качестве подарка показали первый взгляд на S.T.A.L.K.E.R. 2. На скриншоте можно увидеть аномалию посреди леса.

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Также в GSC Game World пообещали, что это далеко не последний сюрприз, которым фанатов Сталкера удивят в 2020 году.

До этого из игры мы видели лишь модельку батона хлеба. Игра создается на движке Unreal Engine 4.

Батон из S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2 дата выхода по-прежнему не раскрывается. Но теперь есть надежда, что еще больше подробностей об игре раскроют хотя бы к концу 2020 года. Пока же остается только надеяться на Сталкер 2 трейлер.

S.T.A.L.K.E.R. – известная серия шутеров, рассказывающая о Припяти, в которой из-за высокого уровня радиации поселились всевозможные мутанты. Но еще в городе хватает ценностей, потому его наводнили сталкеры, ученые, военные и прочие люди. В серии S.T.A.L.K.E.R. пока три игры – Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов припяти. Последняя часть вышла в 2009 году, но S.T.A.L.K.E.R. моды успешно поддерживают жизнь серии и сегодня.

Ранее мы рассказывали, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 перешли на удаленную работу из-за коронавируса.