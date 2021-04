Amazon скасувала довгоочікувану гру за мотивами Володара перснів

Amazon скасувала MMO по "Володарю перснів" / Bloomberg

Видання Bloomberg повідомляє, що компанія Amazon припинила розробку MMORPG за мотивами "Володаря перснів" через розбіжності з холдингом Tencent. Команда Amazon, яка працювала над тайтлом, буде переведена на інші проєкти.

Умовно-безкоштовну гру по всесвіту Джона Р. Р. Толкіна анонсували ще у 2019 році і розробляли спільно з китайською студією Leyou. Однак, останніх викупила Tencent, через що Amazon довелося шукати угоду з новими власниками.

Підсумкові переговори не привели до якого-небудь рішення і розробку проєкту довелося скасувати. Як повідомляє Bloomberg, ігрові студії Amazon працюють з 2014 року, але за весь час не випустили жодної успішної гри. Раніше студія вже скасувала Breakaway і Crucible, а MMO New World переносили кілька разів. Проте в березні Amazon анонсувала створення нової студії в Монреалі, яку очолили колишні розробники Rainbox Six Siege. Вона займається розробкою багатокористувацького шутера.

Що ж стосується ігрового всесвіту "Володаря перснів", то вся увага тепер буде прикута до Lord of the Rings: Gollum – єдиній (відомій) на сьогодні грі за мотивами творів Толкіна. Головним героєм гри є Ґолум, колишній Хоббіт, розбещений кільцем. Він страждає роздвоєнням особистості: розум протагоніста поділений на боягузливого Смеаґола і злобного Ґолума

Спочатку проєкт був запланований на 2021, але в підсумку охороняти свою красу ми зможемо тільки в наступному році. За створення гри відповідає студія Daedalic Entertainment, найбільш відома по серії квестів Deponia, які, до речі, можна безплатно забрати у магазині EGS.

Трейлер Lord of the Rings: Gollum

А тим часов у виробництві знаходиться ще одна гра по не менш культовому всесвіту – "Гаррі Поттеру". Події гри [Hogwarts Legacy] розгортаються в XIX столітті і повідають про учня школи, що володіє ключем до стародавньої таємниці, яка загрожує розірвати чарівний світ на частини.

Аналогічно Lord of the Rings: Gollum, гра повинна була вийти в цьому році на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC, проте прем'єра була відкладена до 2022 року. Точна дата виходу не повідомляється.