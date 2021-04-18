УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Amazon скасувала довгоочікувану гру за мотивами Володара перснів

18 квітня 2021, 19:44

Причиною послужили розбіжності між розробниками: Amazon Game Studios і китайським холдингом Leyou.

Lord of the Rings MMO
Amazon скасувала MMO по "Володарю перснів" / Bloomberg

Видання Bloomberg повідомляє, що компанія Amazon припинила розробку MMORPG за мотивами "Володаря перснів" через розбіжності з холдингом Tencent. Команда Amazon, яка працювала над тайтлом, буде переведена на інші проєкти.

Умовно-безкоштовну гру по всесвіту Джона Р. Р. Толкіна анонсували ще у 2019 році і розробляли спільно з китайською студією Leyou. Однак, останніх викупила Tencent, через що Amazon довелося шукати угоду з новими власниками.

Підсумкові переговори не привели до якого-небудь рішення і розробку проєкту довелося скасувати. Як повідомляє Bloomberg, ігрові студії Amazon працюють з 2014 року, але за весь час не випустили жодної успішної гри. Раніше студія вже скасувала Breakaway і Crucible, а MMO New World переносили кілька разів. Проте в березні Amazon анонсувала створення нової студії в Монреалі, яку очолили колишні розробники Rainbox Six Siege. Вона займається розробкою багатокористувацького шутера.

Що ж стосується ігрового всесвіту "Володаря перснів", то вся увага тепер буде прикута до Lord of the Rings: Gollum – єдиній (відомій) на сьогодні грі за мотивами творів Толкіна. Головним героєм гри є Ґолум, колишній Хоббіт, розбещений кільцем. Він страждає роздвоєнням особистості: розум протагоніста поділений на боягузливого Смеаґола і злобного Ґолума

Спочатку проєкт був запланований на 2021, але в підсумку охороняти свою красу ми зможемо тільки в наступному році. За створення гри відповідає студія Daedalic Entertainment, найбільш відома по серії квестів Deponia, які, до речі, можна безплатно забрати у магазині EGS.

Трейлер Lord of the Rings: Gollum

А тим часов у виробництві знаходиться ще одна гра по не менш культовому всесвіту – "Гаррі Поттеру". Події гри [Hogwarts Legacy] розгортаються в XIX столітті і повідають про учня школи, що володіє ключем до стародавньої таємниці, яка загрожує розірвати чарівний світ на частини.

Аналогічно Lord of the Rings: Gollum, гра повинна була вийти в цьому році на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One і PC, проте прем'єра була відкладена до 2022 року. Точна дата виходу не повідомляється.

Гаррі Поттер Володар кілець Epic Games Store
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Чотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не такЧотири дивні способи, якими ваше тіло попереджає про те, що щось не так Путін відповів Зеленському і покликав до МосквиПутін відповів Зеленському і покликав до Москви У ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для ЗаходуУ ФРН відреагували на слова Путіна про "червоні лінії" для Заходу Росія вирішила вичікувати момент для нападу на УкраїнуРосія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Боротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФБоротьба козлів на вузькій кладці: чи варто чекати розриву дипвідносин з РФ

Останні новини

12:20
Без транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази - Макогон
12:05
Відведення військ Росії від кордонів України: головні факти та реакція Києва і Заходу Відео
12:00
У МОЗ назвали області, де зашкалює кількість пацієнтів з COVID-19 Відео
11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
Реклама
11:24
Українців попередили про різке зростання комунальних тарифів: що подорожчає Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
Реклама
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
Реклама
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти