Анонсовано Forza Horizon 5: місце дії, трейлер і дата виходу

Анонсовано Forza Horizon 5 / Microsoft

Команда Xbox продовжує закидати анонсами – студія Playground Games офіційно представила нову частину в популярній перегоновій серії Forza Horizon.

На цей раз дія перегонової гри розгорнеться в Мексиці, а вийде вона 9 листопада на Xbox One, Xbox Series X / S і ПК. Однією з основних особливостей стане можливість створювати власні ігрові режими. Також геймерів чекають нові мініігри у світі перегонів.

Для тих, хто не знайомий з даною серією ігор: всесвіт Forza за правом вважається еталоном перегонового жанру у світі відеоігор. Решта представників або повністю йдуть в реалізм (Gran Turismo Sport, Project CARS), або ж намагаються намацати інший підхід до жанру (Wreckfest, OnRush) з багатою і довгою історією. Need for Speed з картковою системою прокачуванням навіть не беремо до уваги.

А вже в другій половині 2022-ого або початку 2023-його повинна з'явитися нова Forza Motorsport.

Анонсує трейлер Forza Horizon 5