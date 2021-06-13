Анонсирована Forza Horizon 5: место действия, трейлер и дата выхода

Представлена Forza Horizon 5 / Microsoft

Команда Xbox продолжает закидывать анонсами – студия Playground Games официально представила новую часть в популярной гоночной версии Forza Horizon.

На этот раз действие гоночной игры развернётся в Мексике, а выйдет она 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Одной из основных особенностей станет возможность создавать собственные игровые режимы. Также геймеров ждут новые мини-игры в мире гонки.

Для тех, кто не знаком с данной серией игр: вселенная Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.

А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.

Анонсирующий трейлер Forza Horizon 5