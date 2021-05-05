Apex Legends зі стартом 9 сезону знову оновила піковий онлайн в Steam

Apex Legends продовжує набирати популярність / Respawn

Королівська битва від компанії Respawn продовжує набирати активну аудиторію в сервісі Steam – зі стартом 9 сезону Apex Legends вдалося в черговий раз оновити піковий онлайн, який тепер становить 310 тисяч осіб.

Між тим Apex Legends показує відмінні результати на Twitch, Якщо раніше шутер дивилися в середньому 20-30 тисяч осіб, то тепер він нерідко вибивається в топи і займає третю позицію. Грі не вдається обійти лише постійних лідерів майданчика – League of Legends і PUBG.

Сезон "Спадщина" В Apex Legends почався вчора ввечері. Оновлення важить близько 8гб в Steam, 12гб в Origin, 29гб на консолях PlayStation і цілих 53гб на Xbox. Попри ваше бажання пограти, зараз сервера Apex Legends працюють нестабільно – у багатьох гравців може не вийти увійти в гру. Наприклад, у гравців PlayStation, які мали можливість завантажити оновлення заздалегідь.

Свіжий сезон Apex Legends хвалиться тісним зв'язком з Titanfall – тут і герой Валькірія, і повернення жінки-симулякр Еш з режимом "Арени", і продовження сюжету Titanfall 2.

Apex Legends - трейлер 9 сезону

Apex Legends – це багатокористувацький безплатний шутер від першої особи, події якого розгортаються у всесвіті Titanfall, але без титанів – тут лише поєдинок пілотів один з одним.

Геймерам доступні різноманітні рідкісні герої, кожен з яких володіє власними навичками, можливість грати в групі, а також унікальні для жанру речі – наприклад, маячок відродження.