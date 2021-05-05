Apex Legends со стартом 9 сезона вновь обновила пиковый онлайн в Steam

Apex Legends продолжает набирать популярность / Respawn

Королевская битва от компании Respawn продолжает набирать активную аудиторию в сервисе Steam – со стартом 9 сезона Apex Legends удалось в очередной раз обновить пиковый онлайн, который теперь составляет 310 тысяч человек.

Меж тем Apex Legends показывает отличные результаты на Twitch, Если ранее шутер смотрели в среднем 20-30 тысяч человек, то теперь он нередко выбивается в топы и занимает третью позицию. Игре не удается обойти лишь постоянных лидеров площадки – League of Legends и PUBG.

Сезон "Наследие" в Apex Legends начался вчера вечером. Обновление весит около 8гб в Steam, 12гб в Origin, 29гб на консолях PlayStation и целых 53гб на Xbox. Несмотря на ваше желание поиграть, сейчас сервера Apex Legends работают нестабильно – у многих игроков может не получиться войти в игру. Например, у игроков PlayStation, которые имели возможность загрузить обновление заранее.

Свежий сезон Apex Legends хвастается тесной связью с Titanfall – тут и герой Валькирия, и возвращение женщины-симулякр Эш с режимом "Арены", и продолжение сюжета второй Titanfall.

Apex Legends - трейлер 9 сезона

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом.

Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.