В Apex Legends появится вдохновлённый Counter-Strike режим "Арены"

Для Apex Legends представили "Арены" / Respawn

Вслед за тизером на прошлой неделе студия Respawn полноценно представила "Арены" для своей королевской битвы Apex Legends. Авторы позиционируют режим чуть ли не как самостоятельную игру, а грядущий сезон – чем-то вроде Apex Legends 2.0.

Сюжетное объяснение довольно простое – бывший партнёр Блиска, симулякр Эш из Titanfall 2, основала собственные игры с совершенно иными правилами. Ими и стали "Арены".

Концептуально "Арены" напоминают Counter-Strike или Valorant: короткие матчи "3 на 3" разделены на раунды. Для победы нужно выиграть в трёх с отрывом в два раунда. Если две команды, по три игрока в каждой, идут с разрывом в один раунд, всё решается в решающем девятом раунде.

Между раундами игрокам доступен магазин для закупки оружием, способностями или щитами с аптечками за материалы, однако в начале каждого сражения всё, кроме валюты, обнуляется. Всё просто – чем лучше играешь, тем больше очков для магазина дают.

На старте будут две постоянные "Арены" – они основаны на уже известных локациях, но с уникальной раскладкой. Вдобавок разработчики планируют ротировать готовые уровни из карт королевской битвы. По словам авторов, арены будут полезны, поскольку помогут настраивать баланс персонажей и нового оружия.

Сезон "Наследие" в Apex Legends начнётся уже на следующей неделе, 4 мая. Помимо "Арен", в нём появится персонаж Валькирия, дочь одного из боссов Titanfall 2 – агента Вайпера, которого мы убили в сюжетной кампании, "заражённая" карта "Олимп" и лук "Боцек", который способен наносить огромный урон на средней дистанции.

Apex Legends - геймплейный трейлер 9 сезона

Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом.

Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.