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Королевская битва Apex Legends продолжает набирать популярность

28 февраля 2021, 18:59

Apex Legends в очередной раз побила свой рекорд в Steam – вчера пиковый онлайн вплотную подобрался к отметке в 200 тысяч человек.

Apex Legends продолжает набирать популярность / Respawn

Королевская битва от компании Respawn продолжает набирать активную аудиторию в сервисе Steam – вчера Apex Legends удалось в очередной раз обновить пиковый онлайн, который теперь составляет 198 тысяч человек.

Параллельно этому шутер показывает отличные результаты на Twitch, Если ранее проект смотрели в среднем 20-30 тысяч человек, то теперь он нередко выбивается в топы и занимает третью позицию. Игре не удается обойти лишь постоянных лидеров площадки – League of Legends и PUBG.

Что забавно, причины такого бурного роста остаются неизвестными. В начале этого месяца в Apex Legends стартовал уже восьмой по счету сезон, а совсем скоро, 9 марта, шутер выйдет на Nintendo Switch – игроки там получат 30 пропусков актуального боевого пропуска и повышенный опыт на пару недель.

Напомним, что Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

Apex Legends - трейлер 8 сезона

Ранее мы сообщали, что в Раде готовятся ввести налог для интернет-гигантов вроде Google, EGS и Steam. Потенциально это означает значительный рост цен на цифровые игры (предположительно на 20%).

На данный момент так называемый "налог на Гугл" существует в 60 странах мира, среди которых страны ЕС, Великобритания, Россия, Беларусь. Еще несколько стран, в числе которых Израиль и Китай, собираются ввести такой же налог в ближайшее время.

Apex Legends
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