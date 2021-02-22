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Отец отключил интернет игроку в Apex Legends во время матча за выход в финал

22 февраля 2021, 14:15

"Родители не понимают моих интересов. Миллионы часов работы ушли в никуда", – пожаловался игрок.

Кадр из Apex Legends / Respawn

Отец российского игрока в мега-популярной королевской битвы Apex Legends отключил ему интернет, когда тот с командой сражался за выход в финальную часть турнира. У неё был шанс выиграть 16 тысяч долларов или 450 тысяч гривен.

Речь идёт про ALG Winter Circuit Europe – дивизион престижного зимнего международного турнира с четырьмя кругами, по итогам которых лучшие команды выходят в плей-офф.

20-летний Данил "OLDIS" Чечнев рассказал, что после отключения интернета его команда уступила решающую битву. Ей не хватило пять очков. Игрок пожаловался, что "миллионы часов работы ушли в никуда", а родители не понимают и не стараются понять его интересы.

Пользователи платформы Twitter, в свою очередь, организовали флешмоб с тегом #GoOLDIS, чтобы поддержать геймера и напомнить, как важно уважать интересы близких. Например, стример Apex Legends под никнеймом Diegosaurs, аудитория которого на Twitch составляет более полумиллиона фолловеров, также рассказал о проблемах в общении с родителями на заре карьеры, однако все изменилось, когда он получил свои первые деньги – родители осознали, что сын приложил много времени и усилий, дабы прийти к этому.

За последние годы игровая индустрия, а вместе с ней и игроки, существенно изменились. Из нишевого хобби, которым увлекались преимущественно подростки, и которое обслуживали несколько компаний, игровой рынок приносит издателям миллиарды долларов ежегодно, а игровые дисциплины собирают больше зрителей, нежели многие профессиональные виды спорта. К слову, ранее компании NielsenIQ и Wargaming представили результаты первого в истории комплексного исследования игроков в видеоигры в Украине.

Напомним, что Apex Legends – это многопользовательский бесплатный шутер от первого лица, события которого разворачиваются во вселенной Titanfall, но без титанов – здесь лишь поединок пилотов друг с другом. Геймерам доступны разнообразные редкостные герои, каждый из которых обладает собственными навыками, возможность играть в группе, а также уникальные для жанра вещи – например, маячок возрождения.

В начале этого месяца в Apex Legends стартовал уже восьмой по счету сезон.

Apex Legends - трейлер 8 сезона

Ранее мы рассказывали о другом, не менее трагичном персонаже, которому пришлось перепродать свою PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха.

Wargaming Apex Legends
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